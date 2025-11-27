Cháy chung cư Hồng Kông: Những lời cầu cứu trong tuyệt vọng

Trang HK01 kể lại câu chuyện người chồng giữ liên lạc và hướng dẫn vợ đang mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court (Hoằng Phúc Uyển) tại quận Tai Po (Đại Phố), Hồng Kông.

Đó là câu chuyện của vợ chồng ông Lý tại căn hộ ở tầng 23 tòa nhà Hoành Xương. Ông Lý đang ở ngoài khi hỏa hoạn xảy ra và nhận được tin nhắn báo cháy từ vợ, vốn đang mắc kẹt trong căn hộ.

Sáng 27-11, ông Lý cùng chị gái quay về khu nhà để xem xét tình hình, sau đó đến bệnh viện thăm vợ. Ảnh: HK01

Sáng 27-11, ông Lý đã quay lại khu nhà để nắm tình hình cứu hộ. Ông kể lại: "Khoảng hơn 15 giờ chiều hôm qua, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ vợ, nói rằng tòa nhà Hoành Xương đang cháy. Cô ấy cố gắng chạy thoát thân nhưng không được, nên phải quay lại căn hộ".

Ông Lý vội vã quay về nhưng không thể vào được tòa nhà, chỉ có thể sốt ruột chờ đợi và giữ liên lạc với vợ qua điện thoại.

"Tôi liên tục giữ liên lạc, dặn vợ dùng khăn đã làm ướt để bịt miệng, cố gắng tránh xa lửa và không lại gần cửa sổ có lửa" - ông Lý kể.

Cuối cùng, vợ ông đã được lính cứu hỏa đưa ra ngoài. Hiện tại, vợ ông Lý đang được điều trị tại bệnh viện Alice Ho Miu Ling Nethersole.

Vào khoảng 7 giờ sáng 27-11, vẫn còn thấy lửa bốc lên từ các căn hộ. Ảnh: HK01

Sáng 27-11, lính cứu hỏa vẫn đang túc trực tại hiện trường để dập lửa. Ảnh: HK01

Video: Toàn cảnh thảm kịch cháy chung cư ở Hồng Kông – Trung Quốc

Trong khi đó, theo tờ South China Morning Post, nỗi kinh hoàng của vụ hỏa hoạn cũng được ghi lại qua các đoạn ghi âm được lan truyền trên mạng xã hội.

Một người giúp việc đang trông nom em bé 3 tháng tuổi đã gọi điện cho bạn, vừa khóc vừa cầu cứu: "Tòa nhà chúng tôi đang cháy... Chúng tôi bị kẹt trong phòng... Tôi đang bế em bé... Làm ơn cứu chúng tôi".

Mặc dù trải qua khoảnh khắc hoảng loạn tột độ, người giúp việc và em bé sau đó cũng đã được giải cứu an toàn.

Tờ South China Morning Post cho biết thêm đoạn ghi âm do một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội trong cộng đồng người Philippines tại Hồng Kông đăng tải. Tuy nhiên, tờ báo không thể xác minh độc lập thông tin này.

Người dân chuyền tay vật tư cứu trợ tại một điểm tập kết tối 26-11. Ảnh: Threads@sl.hike

Bên cạnh những nỗ lực tự cứu, người dân quận Tai Po đã thể hiện tinh thần đoàn kết đáng ngưỡng mộ. Hàng trăm cư dân địa phương và người dân vùng lân cận đã tự phát đổ về các trung tâm cứu trợ và hội trường cộng đồng, mang theo các vật tư cứu hộ khẩn cấp.

Do lượng vật phẩm quyên góp (nước uống đóng chai, bánh quy, bánh mì và quần áo ấm) đổ về quá lớn, người dân đã tự động xếp thành hàng dài để chuyền từng thùng hàng từ xe xuống điểm tập kết một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hình ảnh người dân Hồng Kông sát cánh bên nhau đã gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã bình luận rằng "tinh thần người Hồng Kông đích thực không hề thay đổi" và bày tỏ niềm tự hào về sự tử tế của mọi người.