Quốc tế

Cháy chung cư ở Hồng Kông: Cuộc điều tra tiết lộ thêm điểm chết người

Anh Thư

(NLĐO) - Thêm một số thi thể đã được tìm thấy trong ngày 1-12 tại hiện trường vụ cháy chung cư ở Hồng Kông, nâng tổng số người thiệt mạng lên 151

Theo hãng tin AP, nhà chức trách ở đặc khu Hồng Kông - Trung Quốc đã thu thập và kiểm tra 20 mẫu lưới bao bọc công trình cải tạo chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po - nơi xảy ra thảm họa hỏa hoạn hôm 26-11 khiến ít nhất 151 người thiệt mạng.

Kết quả là có tới 7 mẫu lưới không đạt tiêu chuẩn an toàn, cho thấy các nhà thầu đã cắt xén để kiếm lợi nhuận nhiều hơn - theo Tổng Thư ký hành chính Hồng Kông Eric Chan.

Cháy chung cư Hồng Kông: Cuộc điều tra tiết lộ thêm điểm chết người - Ảnh 1.

Đội Nhận dạng nạn nhân thảm họa thuộc cảnh sát Hồng Kông tìm kiếm nạn nhân trong các tòa nhà bị cháy - Ảnh: AP

Sở Lao động Hồng Kông cho biết cư dân đã phàn nàn về lưới xây dựng ở khu chung cư này trong gần một năm.

Cơ quan này xác nhận các quan chức đã thực hiện 16 cuộc kiểm tra dự án cải tạo kể từ tháng 7-2024 và nhiều lần cảnh báo các nhà thầu bằng văn bản rằng họ phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Lần kiểm tra gần đây nhất diễn ra chỉ một tuần trước vụ hỏa hoạn.

Gần đây, một số đoạn video và hình ảnh lan truyền trên mạng cũng đã gợi ý nguyên nhân khiến hỏa hoạn lan nhanh có thể là lưới bọc công trình, chứ không phải là giàn giáo tre như suy đoán ban đầu.

Trong các video và hình ảnh đó, các tấm lưới - lẽ ra phải chống cháy - đã nhanh chóng bị thiêu rụi, trong khi giàn giáo tre vẫn còn đứng vững.

Cháy chung cư Hồng Kông: Tiết lộ của cư dân kèm ảnh hiện trường gây bất ngờ (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Theo Giám đốc Sở An ninh Hồng Kông Chris Tang, các cơ quan chống tham nhũng và cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 14 người, bao gồm các giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của một công ty xây dựng. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng các quan chức địa phương cũng cần chịu một phần trách nhiệm.

Việc tìm kiếm nạn nhân vẫn tiếp tục. Trong ngày 1-12, thêm 8 thi thể đã được đưa ra khỏi khu chung cư, bao gồm 3 thi thể mà lính cứu hỏa đã tìm thấy trước đó nhưng chưa đưa ra.

Hàng chục người vẫn mất tích nhưng một số người có thể nằm trong số 39 thi thể chưa được xác định danh tính.

Đội Nhận dạng nạn nhân thảm họa thuộc cảnh sát Hồng Kông cho biết cuộc tìm kiếm đã hoàn tất ở 5 tòa nhà bị cháy, nhưng chỉ mới tiếp cận được một phần 2 tòa nhà còn lại.

Các đội cũng đang đánh giá mức độ an toàn của các tòa nhà.

