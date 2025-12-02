Cháy chung cư ở Hồng Kông: Sự thật khắc nghiệt bên trong các căn hộ cháy đen

Tính đến 16 giờ chiều ngày 2-12 (giờ địa phương), số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po (Hồng Kông - Trung Quốc) đã tăng lên 156 người.

Cảnh sát cho biết đã có 127 thi thể được nhận dạng sơ bộ, song 29 thi thể khác vẫn đang chờ xác định danh tính. Ngoài ra, cơ quan chức năng ghi nhận khoảng 30 người hiện vẫn chưa liên lạc được.

Bà Lâm Mẫn Nhàn, chỉ huy trưởng khu vực Bắc Tân Giới, thông báo công tác tìm kiếm đã tạm dừng từ 13 giờ chiều 2-12 để tránh ảnh hưởng đến gia đình nạn nhân thực hiện cúng bái tiễn biệt và cầu siêu. Công việc sẽ tiếp tục ngay sau khi nghi lễ kết thúc.

Nhiều căn phòng bị cháy đen hoàn toàn, tường và trần nhà bị ám khói nặng. Ảnh: AP

Hoang tàn khắp nơi. Ảnh: Facebook của cảnh sát

Bất chấp nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng, công tác tìm kiếm, thu thập và nhận dạng nạn nhân tại khu chung cư Wang Fuk Court đang đối diện với những thách thức hết sức khó khăn và đau lòng.

Bà Tăng Thục Hiền, Trưởng Bộ phận hỗ trợ thông tin nạn nhân của cảnh sát (CSCIU), đã bày tỏ sự nghẹn ngào khi chia sẻ một sự thật khắc nghiệt.

Bà thừa nhận rằng do tính chất dữ dội của ngọn lửa, một số thi thể được tìm thấy đã bị cháy thành tro hoặc bị biến dạng nghiêm trọng, khiến việc xác định danh tính trở nên cực kỳ khó khăn.

Điều này đồng nghĩa với việc có khả năng cảnh sát không thể tìm thấy được tất cả những người mất tích đã được báo cáo. Đây là thông tin đau lòng, báo hiệu rằng nhiều gia đình có thể sẽ không bao giờ nhận lại được hài cốt trọn vẹn của người thân.

Nước dập lửa vẫn còn đọng lại tại một số khu vực bên trong nhà. Ảnh: Facebook của cảnh sát

Tường bị cháy đen. Ảnh: Facebook của cảnh sát

Để minh họa cho mức độ tàn phá khủng khiếp của vụ cháy, cảnh sát đã công bố nhiều bức ảnh về bên trong các tòa nhà bị ngọn lửa càn quét.

Nhiều căn phòng bị cháy đen hoàn toàn, tường và trần nhà bị ám khói nặng, tạo nên một không gian u ám, xám xịt. Nội thất và đồ đạc gia đình bị thiêu rụi, giờ chỉ còn trơ trụi những khung kim loại méo mó, không còn hình dạng ban đầu.

Đáng chú ý, nước dập lửa vẫn còn đọng lại tại một số khu vực bên trong nhà, gây ngập đến mắt cá chân người.

Nội thất và đồ đạc gia đình bị thiêu rụi. Ảnh: Facebook của cảnh sát

Ảnh: Facebook của cảnh sát

Theo đài RTHK, cảnh sát đã mở 10 đường dây nóng kêu gọi người dân cung cấp video hoặc ảnh liên quan đến vụ hỏa hoạn. Tính đến 16 giờ 30 chiều nay, cảnh sát đã tiếp nhận 9 cuộc gọi.

Trước đó, nguyên nhân hỏa hoạn lan rộng trước mắt được xác định là do lưới bao che giàn giáo kém chất lượng. Cảnh sát tin rằng chất lượng kém của lưới, kết hợp với việc sử dụng các tấm xốp dễ cháy để bảo vệ cửa sổ, đã khiến lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh vào bên trong các căn hộ.

Theo đại diện của Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng Hồng Kông (ICAC), các nhà thầu sửa chữa đã mua vật liệu không đạt chuẩn sau khi giàn giáo bị sập do bão, và cố tình lắp đặt chúng ở những khu vực không dễ nhìn thấy để né tránh kiểm tra.