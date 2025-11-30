HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Cháy chung cư Hồng Kông: Số người thiệt mạng tăng nhanh chóng

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Cảnh sát Hồng Kông - Trung Quốc lo ngại số nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư kinh hoàng không dừng lại ở 146 người.

Cảnh sát địa phương cho biết tới ngày 30-11, số nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại khu nhà Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hồng Kông - Trung Quốc đã tăng lên 146 người.

Đồng thời, nhà chức trách địa phương liên tục cảnh báo con số này "có thể tiếp tục tăng".

Cháy chung cư Hồng Kông: Số người thiệt mạng tăng nhanh chóng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng các tòa nhà sau vụ cháy kinh hoàng. Nguồn: South China Morning Post

Cập nhật thông tin từ hiện trường, tờ South China Morning Post phản ánh thi thể nạn nhân được phát hiện trong các căn hộ, trên cầu thang và hành lang, cho thấy mức độ tàn khốc của vụ cháy.

Bà Amy Lam Man-han, Chỉ huy khu vực New Territories North, nói rằng môi trường xung quanh khu nhà hỏa hoạn còn "quá nguy hiểm". Vì thế, cư dân chưa thể quay lại tòa nhà.

Ngay cả Wang Chi House - tòa nhà an toàn duy nhất trong số 8 tòa nhà của khu chung cư - cũng chưa thể mở cửa vì rất nhiều mảng bê tông cùng vật liệu vẫn đang treo lơ lửng, có thể rơi xuống và gây thương tích bất cứ lúc nào.

"Khu vực xung quanh sẽ đóng cửa tới khi chúng tôi hoàn tất việc thu thập chứng cứ, loại bỏ toàn bộ vật thể nguy hiểm" - bà Amy Lam Man-han nhấn mạnh.

Cháy chung cư Hồng Kông: Số người thiệt mạng tăng nhanh chóng - Ảnh 2.

Cảnh đổ nát sau thảm họa cháy chung cư ở Hồng Kông. Nguồn: Karma Lo

Theo thống kê từ nhà chức trách, 92 thi thể đã rõ danh tính, 54 thi thể chưa nhận dạng. 

Cơ quan chức năng chưa thể giải quyết khoảng 100 hồ sơ nạn nhân do thiếu thông tin hoặc mất liên lạc với người báo tin.

Lực lượng cứu nạn đang khẩn trương xác minh và tìm kiếm 40 người mất tích, căn cứ báo cáo về nạn nhân vụ thảm họa.

Tin liên quan

Cháy chung cư ở Hồng Kông: Ám ảnh cuộc đào thoát khỏi "hỏa ngục"

Cháy chung cư ở Hồng Kông: Ám ảnh cuộc đào thoát khỏi "hỏa ngục"

(NLĐO) - Cư dân Lim ALim may mắn sống sót trong biển lửa đã kể lại nỗi ám ảnh kinh hoàng về vụ cháy khu Wang Fuk Court ở quận Tai Po – Hồng Kông (Trung Quốc)

Cháy chung cư ở Hồng Kông: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng, còn 200 nạn nhân mất tích

(NLĐO) – Khoảng 128 người thiệt mạng trong khi 200 người mất tích sau vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hồng Kông – Trung Quốc.

Cháy chung cư Hồng Kông: Tại sao lửa lan nhanh đến rợn người?

(NLĐO) – Dư luận đang tập trung tìm hiểu vì sao lửa lan nhanh đến kinh hoàng trong vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hồng Kông - Trung Quốc.

Trung Quốc tử vong cháy chung cư
