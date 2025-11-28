HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Cháy chung cư ở Hồng Kông: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng, còn 200 nạn nhân mất tích

Xuân Mai

(NLĐO) – Khoảng 128 người thiệt mạng trong khi 200 người mất tích sau vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hồng Kông – Trung Quốc.

Trong buổi họp báo chiều 28-11 - hơn 48 giờ sau khi đám cháy bùng phát, người đứng đầu cơ quan an ninh Hồng Kông Chris Tang cho biết 124 người được tìm thấy đã tử vong tại hiện trường, trong khi 4 người thiệt mạng tại bệnh viện.

Số người chết trong vụ cháy chung cư Hồng Kông tăng cao - Ảnh 1.

Người đứng đầu cơ quan an ninh Hồng Kông Chris Tang cho biết 124 người được tìm thấy đã tử vong tại hiện trường. Ảnh: SCMP

Theo ông Chris Tang, 16 thi thể bị cháy trong các tòa nhà, ngoài ra còn có 79 người bị thương. Ông cũng không loại trừ khả năng sẽ có thêm thương vong. 

Giám đốc Sở Cứu hỏa Andy Yeung cho biết tại buổi họp báo rằng đoàn kiểm tra của Sở Cứu hỏa phát hiện hệ thống báo cháy trong 8 tòa nhà của khu chung cư "không thể hoạt động bình thường", đồng thời khẳng định sẽ có hành động truy tố sau đó.

Theo tờ South China Morning Post, ông Tang thông tin cảnh sát sẽ vào các tòa nhà để khám xét ngay trong ngày nhưng cuộc điều tra về vụ cháy sẽ mất từ 3 đến 4 tuần.

Số người chết trong vụ cháy chung cư Hồng Kông tăng cao - Ảnh 2.

Hệ thống báo cháy trong 8 tòa nhà của khu chung cư "không thể hoạt động bình thường" trong quá trình kiểm tra. Ảnh: SCMP

Nhiệt độ cao đã khiến giàn giáo tre bị cháy, biến thành các mảnh vụn trên sàn nhà. Điều này đã chặn lối ra vào và ngăn lính cứu hỏa vào các căn hộ. Ông Andy Yeung nhấn mạnh sau khi đám cháy được kiểm soát, ưu tiên hàng đầu là để các tòa nhà nguội bớt trước khi Sở Nhà ở tiến hành kiểm tra tính toàn vẹn kết cấu của các tòa nhà.

Quyền Ủy viên Cảnh sát Andrew Kan Kai-yan đã cam kết sẽ mở cửa trở lại các tòa nhà cho cư dân bị ảnh hưởng càng sớm càng tốt và sau khi cảnh sát hoàn tất việc thu thập bằng chứng bên trong.

Sở Giáo dục (EDB) hôm 28-11 thông báo sẽ trao cứu trợ khẩn cấp cho tất cả các trường học tại Tai Po. Các trường tiểu học và trung học sẽ nhận được 100.000 đô la Hồng Kông. Các trường mẫu giáo sẽ nhận được 50.000 đô la Hồng Kông.

 Số tiền này có thể được sử dụng để hỗ trợ học sinh, giáo viên và phụ huynh, chẳng hạn dịch vụ tư vấn và mua sắm "các vật dụng liên quan học tập" cho học sinh bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Số người chết trong vụ cháy chung cư Hồng Kông tăng cao - Ảnh 3.

Sở Nhà ở tiến hành kiểm tra tính toàn vẹn kết cấu của các tòa nhà. Ảnh: SCMP

Cơ quan chống tham nhũng Hồng Kông (ICAC) cũng đã bắt giữ 2 giám đốc của Will Power Architects - công ty tư vấn phụ trách dự án cải tạo khu chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, nâng tổng số người bị bắt giữ lên 5 trường hợp.

Trước đó, 3 nhân viên cấp cao của Công ty TNHH Xây dựng & Kỹ thuật Prestige, bao gồm 2 giám đốc, đã bị bắt giữ vì cáo buộc ngộ sát hôm 27-11. Công ty cải tạo này bị cáo buộc sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn cho lưới giàn giáo và bịt kín cửa sổ bằng xốp, gây ra thảm kịch.

Đặc khu trưởng Hồng Kông đã ra lệnh kiểm tra tất cả các khu nhà ở công cộng đang được cải tạo quy mô lớn, đồng thời chính quyền cũng mở một cuộc điều tra hình sự về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất thành phố trong 7 thập niên qua. Việc cứu nạn vẫn đang tiếp tục khi đám cháy đã được kiểm soát.

