CSGT xử lý 60 tài xế dừng, đỗ trên cao tốc để ngủ, đi vệ sinh

Ngày 16-3, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vừa xử lý 60 tài xế dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc TPHCM - Vân Phong.

Xe tải dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc TPHCM - Vân Phong.

Trước đó, vào ngày 15-3, 10 tổ tuần tra thuộc Đội 6 đã đồng loạt ra quân khép kín, sử dụng camera nghiệp vụ ghi hình trên các tuyến cao tốc trọng điểm, gồm: TPHCM – Long Thành – Dầu Giây; Phan Thiết – Dầu Giây; Phan Thiết – Vĩnh Hảo; Cam Lâm – Vĩnh Hảo; Nha Trang – Cam Lâm; Vân Phong – Nha Trang.

Qua đó, có 60 trường hợp đã dừng, đỗ sai quy định bị phát hiện. Đội 6 sau đó ra thông báo phạt nguội gửi đến chủ phương tiện theo đúng quy định pháp luật.

Theo lực lượng chức năng, các tài xế bị phạt chủ yếu dừng, đỗ sai quy định để ngủ, đi vệ sinh,...

Theo Nghị định 168/2024, lỗi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 12 – 14 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đội 6 khuyến cáo khi lưu thông trên cao tốc, nếu gặp tình huống khẩn cấp, như: Xe hỏng, nổ lốp, hết nhiên liệu, va chạm giao thông; người lái hoặc người trên xe gặp vấn đề sức khỏe thì bắt buộc đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc sát lề phải, bật đèn cảnh báo nguy hiểm ngay lập tức, đặt biển cảnh báo hoặc chóp nón cách đuôi xe ít nhất 150 m,...