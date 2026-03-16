HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

CSGT xử lý 60 tài xế dừng, đỗ trên cao tốc để ngủ, đi vệ sinh

Anh Vũ

(NLĐO) - 10 tổ công tác CSGT đã ra quân khép kín, sử dụng camera nghiệp vụ ghi hình tài xế vi phạm trên cao tốc TPHCM - Vân Phong.

Ngày 16-3, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vừa xử lý 60 tài xế dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc TPHCM - Vân Phong.

CSGT xử lý 60 tài xế dừng, đỗ trên cao tốc để ngủ, đi vệ sinh - Ảnh 1.

Xe tải dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc TPHCM - Vân Phong.

Trước đó, vào ngày 15-3, 10 tổ tuần tra thuộc Đội 6 đã đồng loạt ra quân khép kín, sử dụng camera nghiệp vụ ghi hình trên các tuyến cao tốc trọng điểm, gồm: TPHCM – Long Thành – Dầu Giây; Phan Thiết – Dầu Giây; Phan Thiết – Vĩnh Hảo; Cam Lâm – Vĩnh Hảo; Nha Trang – Cam Lâm; Vân Phong – Nha Trang.

Qua đó, có 60 trường hợp đã dừng, đỗ sai quy định bị phát hiện. Đội 6 sau đó ra thông báo phạt nguội gửi đến chủ phương tiện theo đúng quy định pháp luật.

Theo lực lượng chức năng, các tài xế bị phạt chủ yếu dừng, đỗ sai quy định để ngủ, đi vệ sinh,...

Theo Nghị định 168/2024, lỗi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 12 – 14 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đội 6 khuyến cáo khi lưu thông trên cao tốc, nếu gặp tình huống khẩn cấp, như: Xe hỏng, nổ lốp, hết nhiên liệu, va chạm giao thông; người lái hoặc người trên xe gặp vấn đề sức khỏe thì bắt buộc đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc sát lề phải, bật đèn cảnh báo nguy hiểm ngay lập tức, đặt biển cảnh báo hoặc chóp nón cách đuôi xe ít nhất 150 m,...

Tin liên quan

Điều khiển xe trên đường an toàn trước camera AI

(NLĐO) - Hiện xử phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh (bằng camera AI) ngày càng trở nên phổ biến.

Công an TPHCM xử phạt 2 người liên quan clip trên mạng xã hội

(NLĐO) - Hai người đàn ông ở TPHCM đã bị xử phạt do liên quan clip một sà lan chở theo máy xúc lưu thông trên kênh Bến Nghé.

Xử phạt tài xế "bất chấp", lấn làn ở TPHCM

(NLĐO) - Tài xế N.T.P bị CSGT TPHCM xử phạt 5 triệu đồng do "không đi bên phải theo chiều đi của mình".

nồng độ cồn đường cao tốc giấy phép lái xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo