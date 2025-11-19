“Chạy đua” cứu sống nữ bệnh nhân 19 tuổi ở Vũng Tàu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

“Chạy đua” cứu sống nữ bệnh nhân 19 tuổi ở Vũng Tàu

Ngọc Giang

(NLĐO)- Nhập viện trong vòng 24 giờ, bệnh nhân ở Vũng Tàu bị tái sốc 3 lần do sốt xuất huyết nặng

Ngày 19-11, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP HCM) cho biết vừa xử trí thành công một trường hợp sốt xuất huyết nặng với diễn tiến đặc biệt nguy kịch, khi bệnh nhân liên tiếp rơi vào ba lần tái sốc trong vòng hơn 24 giờ.

Bệnh nhân N.N.V.A (19 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) nhập viện ngày 2-11 trong tình trạng sốt ngày thứ 4, mệt nhiều, đau bụng và nôn ói liên tục. Trước nhập viện một ngày, bệnh nhân đã được chẩn đoán sốt xuất huyết.

Người bệnh có tiền sử béo phì (BMI 28) - yếu tố được ghi nhận làm tăng nguy cơ chuyển nặng ở bệnh nhân sốt xuất huyết.

Cứu bệnh nhân 3 lần bị sốc do sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân A.

Tại thời điểm tiếp nhận, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tụt huyết áp được xác định sốc sốt xuất huyết ngày thứ 4. Sau khi được hồi sức ban đầu tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (HSTC-CĐ) để tiếp tục điều trị

Dù được điều trị theo phác đồ Bộ Y tế, bệnh nhân liên tục rơi vào tình trạng tái sốc: Lần một sau 8 tiếng điều trị, lần thứ hai lúc 11 giờ 30 phút ngày 3-11 và lần thứ ba lúc 1 giờ 30 phút ngày 4-11.

Các đợt tái sốc khiến người bệnh xuất hiện hàng loạt biến chứng nặng gồm tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi phải lượng nhiều gây xẹp phổi, hạ albumin và hạ canxi máu nặng.

Trước diễn tiến bệnh phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã hội chẩn khẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM để thống nhất hướng xử trí. Người bệnh được hỗ trợ hô hấp bằng thở máy, bù canxi, điều chỉnh rối loạn điện giải và theo dõi huyết động liên tục.

Nhờ can thiệp tích cực và kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện bệnh nhân đã được xuất viện.

BS.CKI Văn Viết Thắng, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, cho biết sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng rất nhanh, đặc biệt trong giai đoạn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 6 của bệnh và ở những người có yếu tố nguy cơ. "Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như nôn nhiều, đau bụng, lừ đừ, khó thở, tay chân lạnh hoặc sốt kéo dài, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi và can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ sốc và tái sốc" - bác sĩ Thắng nhấn mạnh.

Tin liên quan

Báo động số ca mắc tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết ở Đồng Nai

Báo động số ca mắc tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết ở Đồng Nai

(NLĐO)-Tình hình dịch bệnh tại tỉnh Đồng Nai vẫn diễn biến phức tạp khi một số dịch bệnh vẫn có nguy cơ và tỉ lệ mắc tăng cao như: sốt xuất huyết, cúm, sởi…

Cảnh báo về sốt xuất huyết và sốt vàng da

Làn sóng lan truyền ngày một mạnh mẽ của sốt vàng da và sốt xuất huyết ở Nam Mỹ có nguyên nhân từ tình trạng biến đổi khí hậu.

Viện Pasteur TP HCM thử nghiệm vắc-xin sốt xuất huyết trên 4.000 người Việt

(NLĐO) - Nghiên cứu nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu lực bảo vệ của vắc-xin phòng sốt xuất huyết, triển khai tại 6 nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

sốt xuất huyết bệnh viện đa khoa Bệnh nhiệt đới khoa Hồi sức bệnh viện đa khoa Vũng Tàu sốt xuất huyết nặng tái sốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo