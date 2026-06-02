Thời sự

Cháy hệ thống hút bụi tại một công ty ở TPHCM, cảnh sát mất gần 1 giờ khống chế

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Ngọn lửa bùng phát tại hệ thống hút bụi của một công ty gỗ ở phường Long Nguyên, TPHCM, khiến lực lượng PCCC mất gần 1 giờ mới khống chế hoàn toàn.

Tối 1-6, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 31 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM đã khống chế thành công vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH GHP trên đường Hùng Vương, phường Long Nguyên. 

Khói đen bốc cao từ khu vực xảy ra cháy trong nhà xưởng rộng gần 3.000 m².

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại hệ thống hút bụi bên trong nhà xưởng của công ty. Ngay khi phát hiện sự cố, công nhân cùng lực lượng bảo vệ đã sử dụng bình chữa cháy xách tay và các phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra cháy chứa nhiều bụi gỗ, mùn cưa và vụn gỗ là các vật liệu dễ bắt lửa nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng vào bồn hút bụi và hệ thống đường ống. 

Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, công nhân và người dân đã khẩn trương di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Cháy công ty gỗ ở TPHCM khiến lực lượng PCCC phải mất gần 1 giờ khống chế - Ảnh 1.

Ngọn lửa bùng phát từ hệ thống hút bụi chứa nhiều mùn cưa, bụi gỗ bên trong nhà xưởng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 31 đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khi lực lượng chức năng có mặt, lửa đã bao trùm một phần bồn hút bụi và lan vào hệ thống đường ống bên trong nhà xưởng. Các mũi chữa cháy được triển khai từ nhiều hướng, kết hợp phun nước làm mát, cô lập khu vực cháy và ngăn không cho lửa lan sang các hạng mục sản xuất lân cận.

Cháy công ty gỗ ở TPHCM khiến lực lượng PCCC phải mất gần 1 giờ khống chế - Ảnh 2.

Vụ cháy được khống chế hoàn toàn sau gần một giờ nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Sau gần một giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát hệ thống đường ống để phòng ngừa nguy cơ cháy âm ỉ và bùng phát trở lại.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể liên quan đến nhiệt phát sinh từ quá trình ma sát khi vận hành mô tơ của hệ thống hút bụi. Nhà xưởng có diện tích gần 3.000 m².

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản và nguyên nhân chính xác đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cháy lớn kho phế liệu ở Tây Ninh, lửa lan sang tiệm sửa xe máy

Cháy lớn kho phế liệu ở Tây Ninh, lửa lan sang tiệm sửa xe máy

(NLĐO) - Kho phế liệu ven Quốc lộ 1 ở Tây Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lan sang tiệm sửa xe máy, gây thiệt hại nặng

Ô tô tải chở hàng bốc cháy trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên

(NLĐO) - Ô tô tải chở hàng đang lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên bất ngờ bốc cháy dữ dội vào rạng sáng 30-5, khiến hàng hóa trên xe hư hỏng nặng.

TPHCM: Công an phát hiện vụ cháy ô tô nhờ hệ thống camera

(NLĐO) - Thông qua màn hình camera, Công an phường Tân Hưng (TPHCM) đã kịp thời điều động lực lượng dập tắt vụ cháy ô tô ở khu dân cư Ven Sông.

Lửa bùng phát phòng cảnh sát lực lượng chữa cháy nguyên nhân vụ cháy cháy ở tphcm cháy ống hút bụi
