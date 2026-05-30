Ô tô tải chở hàng bốc cháy trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Ngày 30-5, cơ quan chức năng TP Huế đang điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô tải xảy ra trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1995, ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Huế đi Đà Nẵng. Trên xe chở hàng hóa để bàn giao cho một đơn vị tại khu vực miền Trung.

Hàng hoá chở trên xe.

Khi đến khu vực cầu cạn 4, thuộc xã Khe Tre, TP Huế, tài xế phát hiện hàng hóa phía sau thùng xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Anh Lâm lập tức cho xe dừng khẩn cấp, đồng thời tìm cách dập lửa và trình báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Huế cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy, điều tiết giao thông và bảo đảm an toàn trên tuyến.

Ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm phần thùng xe, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, ảnh hưởng lưu thông của các phương tiện khác. Đám cháy sau đó đã được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến lượng lớn hàng hóa trên xe bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.