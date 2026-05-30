Thời sự

TPHCM: Công an phát hiện vụ cháy ô tô nhờ hệ thống camera

Anh Vũ

(NLĐO) - Thông qua màn hình camera, Công an phường Tân Hưng (TPHCM) đã kịp thời điều động lực lượng dập tắt vụ cháy ô tô ở khu dân cư Ven Sông.

Ngày 30-5, đại diện Công an phường Tân Hưng, TPHCM, cho biết đã dập tắt vụ cháy ô tô ở khu dân cư Ven Sông nhờ camera an ninh.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29-5, một ô tô đang đậu ở đường số 19, khu dân cư Ven Sông, phường Tân Hưng thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện vụ việc, chủ xe cố gắng dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

CLIP: Camera ghi lại vụ cháy.

Lúc này, thông qua màn hình camera an ninh, tổ an ninh trật tự cơ sở phường Tân Hưng thực hiện nhiệm vụ tại chốt Ven Sông đã kịp thời phát hiện, cùng các lực lượng liên quan dập lửa.

Với các kiến thức, nghiệp vụ đã được trang bị, tổ công tác đã dùng đất, cát ven đường để phủ kín khu vực cháy nhằm cách ly oxy với chất cháy. Hoả hoạn nhanh chóng được dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng một phần khoang động cơ của xe. 

"Thực tế cho thấy, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và lực lượng dân phòng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn khu dân cư" - Công an phường Tân Hưng cho biết.

Hiện phường Tân Hưng đã được lắp kín camera thông minh. Các tính năng của camera gồm nhận diện khuôn mặt, nhận diện hành vi, nhận diện đối tượng nghi vấn, theo dõi đối tượng có biểu hiện nghi vấn (như cướp giật chạy chậm, quan sát xung quanh, đi lại 2-3 lần cùng 1 tuyến đường, biển số có dấu hiệu làm giả), khoanh vùng đối tượng và thông báo trung tâm chỉ huy. Ngoài ra, hệ thống cũng kịp thời phát hiện hoả hoạn trong trường hợp xảy ra cháy.

CLIP: Xe khách giường nằm bốc cháy trên đường cao tốc Bắc - Nam

(NLĐO) – Đang lưu thông trên đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua Hà Tĩnh), xe khách giường nằm chở khoảng 33 người bất ngờ bốc cháy.

Cháy căn hộ chung cư cao 11 tầng ở gần ngã tư Hàng Xanh

(NLĐO) - Đám cháy phát ra từ căn hộ nằm sát khu vực sân thượng chung cư Nam Anh trên đường Đinh Bộ Lĩnh.

Cháy lớn ở công ty tại Đồng Nai, cột khói cao cả trăm mét

(NLĐO)- Cột khói từ đám cháy bốc cao hàng trăm mét, cả khu vực rộng lớn ở TP Đồng Nai vẫn nhìn thấy

