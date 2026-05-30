TPHCM: Công an phát hiện vụ cháy ô tô nhờ hệ thống camera

Ngày 30-5, đại diện Công an phường Tân Hưng, TPHCM, cho biết đã dập tắt vụ cháy ô tô ở khu dân cư Ven Sông nhờ camera an ninh.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29-5, một ô tô đang đậu ở đường số 19, khu dân cư Ven Sông, phường Tân Hưng thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện vụ việc, chủ xe cố gắng dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

CLIP: Camera ghi lại vụ cháy.

Lúc này, thông qua màn hình camera an ninh, tổ an ninh trật tự cơ sở phường Tân Hưng thực hiện nhiệm vụ tại chốt Ven Sông đã kịp thời phát hiện, cùng các lực lượng liên quan dập lửa.

Với các kiến thức, nghiệp vụ đã được trang bị, tổ công tác đã dùng đất, cát ven đường để phủ kín khu vực cháy nhằm cách ly oxy với chất cháy. Hoả hoạn nhanh chóng được dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng một phần khoang động cơ của xe.

"Thực tế cho thấy, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và lực lượng dân phòng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn khu dân cư" - Công an phường Tân Hưng cho biết.