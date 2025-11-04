"Cháy" hết mình cùng thần tượng

Gen Z "quẩy" hết cỡ tại Single with STYLE

Đêm Single with STYLE đặc biệt ấn tượng

Single with STYLE - sự kiện thời trang kết hợp âm nhạc ấn tượng cùng sự xuất hiện của siêu mẫu Hoàng Thuỳ, Dương Domic, LYHAN, MAIQUINN, Hooligan. và Minh Đinh đã khiến hàng ngàn khán giả có một đêm "mất ngủ" đúng nghĩa và viết lại định nghĩa về một sân chơi thời trang thông thường.

Đây không chỉ là một đêm nhạc, cũng không đơn thuần là một fashion show, mà là một "bữa tiệc đa trải nghiệm" – nơi mọi giới hạn được phá vỡ, để cá tính và chất riêng được bùng nổ mạnh mẽ nhất.

Điểm nhấn khiến hàng ngàn trái tim thổn thức chính là dàn line-up "đỉnh của chóp" – cuộc hội ngộ hoàn hảo giữa những giọng ca đang trending và những nghệ sĩ mang dấu ấn phong cách riêng biệt.

MAIQUINN bốc lửa

Mở màn, MAIQUINN khuấy động sân khấu với loạt bản hit Thao túng tâm lý, Lưới tình và Một cảm xúc mới lạ, khiến khán giả không ngừng hòa giọng theo. Ngay sau đó, LYHAN tiếp tục đốn tim fan bằng chất giọng đặc trưng trong các ca khúc: Nhân danh tình yêu, Em không thể làm những điều bất thường với những người bình thường và Rơi tự do.

Không khí càng nóng hơn khi Minh Đinh mang đến hai bản hit Luật hấp dẫn và Nằm bên anh, làm hàng nghìn khán giả không khỏi "feel" theo từng giai điệu.

Chưa dừng lại, Hooligan. với When you knock on my door và To the moon đã khiến cả không gian vỡ òa, hàng loạt cánh tay giơ cao hát theo giai điệu quen thuộc. Đêm diễn khép lại trong cao trào khi Dương Domic xuất hiện. Anh chàng lần lượt thể hiện loạt ca khúc được yêu thích: Tràn bộ nhớ, Mất kết nối, Không thời gian.

Dương Domic cháy hết mình

Visual bừng sáng, thần thái đỉnh cao, và những màn trình diễn "live" như nuốt trọn sân khấu của cả dàn line-up đã biến đêm diễn thành kỷ niệm khó quên, khẳng định sức mạnh kết nối của âm nhạc và thời trang.

Vedette Hoàng Thùy: Đẳng cấp runway thổi bùng không khí thời trang

LYHAN ấn tượng

Đan xen giữa những màn biểu diễn bùng nổ là loạt tiết mục Fashion Show đỉnh cao. Runway của Single with STYLE không chỉ quy tụ dàn người mẫu trẻ đầy triển vọng, mà còn "gây bão" khi Siêu mẫu – Á hậu Hoàng Thùy xuất hiện trong vai trò Vedette.

Với thần thái sắc bén, nguồn năng lượng cuốn hút cùng phong thái chuyên nghiệp, Hoàng Thùy đã dẫn dắt dàn model tỏa sáng trong những thiết kế mới nhất từ các local brand, đúng tinh thần "Unique" đặc trưng.

Các màn catwalk không đơn thuần giới thiệu xu hướng, mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ: thời trang là tự do thể hiện phong cách cá nhân. Khi kết hợp cùng những trang sức và phụ kiện tinh tế từ STYLE by PNJ, bất cứ ai cũng có thể tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình.

HOOLIGAN. luôn nhiều bí ẩn

Thành công của Single with STYLE khẳng định chiến lược thời trang dài hạn của STYLE by PNJ dành riêng cho giới trẻ. Thông qua sân chơi này, STYLE by PNJ không chỉ định vị mình là thương hiệu phụ kiện thời trang hàng đầu dành cho giới trẻ tại Việt Nam, mà còn tạo nên một sân chơi thời trang thực thụ – nơi những người trẻ dám thử nghiệm, không ngại khác biệt và tự tin là chính mình.

Minh Đinh cá tính

STYLE by PNJ hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái thời trang toàn diện: từ việc cập nhật xu hướng, tạo không gian trải nghiệm, kết nối cộng đồng cho đến định hình một nền văn hóa mới, nơi khách hàng không chỉ mua sắm mà còn sống trọn cùng tinh thần thời trang.