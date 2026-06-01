HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chạy lại tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo sau 9 tháng

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sáng 1-6, tàu cao tốc Phú Quý Express 02 chính thức khai trương, khai thác tuyến TPHCM - Côn Đảo với thời gian hành trình dự kiến hơn 5 giờ.

Sáng 1-6, Công ty TNHH Vận tải Hành khách Thành Thành Phát tổ chức lễ khai trương tàu cao tốc Phú Quý Express 02, chính thức đưa vào khai thác tuyến vận tải hành khách TPHCM - Côn Đảo và ngược lại.

Chạy lại tàu cao tốc Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội đến Côn Đảo sau 9 tháng - Ảnh 1.

TPHCM cho chạy tại tuyến tàu cao tốc Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội đến Côn Đảo từ ngày 1-6

Theo doanh nghiệp, đây là sự trở lại của Phú Quý Express trên tuyến vận tải biển kết nối TPHCM với Côn Đảo sau thời gian tạm ngưng hoạt động từ tháng 9-2025 để bảo dưỡng, nâng cấp đội tàu và đầu tư phương tiện mới phù hợp với nhu cầu vận tải thực tế.

Phú Quý Express 02 là tàu khách cao tốc ba thân bằng hợp kim nhôm, được đóng mới tại Nhà máy đóng tàu Hồng Hà (Z173), đơn vị trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng. Tàu đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam chứng nhận đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Tàu có chiều dài lớn nhất 52,43 m, rộng 10,3 m, mớn nước 1,35 m, tổng dung tích 493 GT và trọng tải toàn phần gần 77 tấn. Phương tiện được trang bị hai động cơ Mitsubishi S16R2-T2MPTK2 của Nhật Bản với tổng công suất 4.190 kW, tương đương 5.700 mã lực, cho vận tốc khai thác khoảng 30 hải lý/giờ.

Công trình được khởi công ngày 1-4-2025 tại Nhà máy đóng tàu Hồng Hà. Tàu có sức chở đăng ký 527 hành khách, trong khi tải trọng khai thác thực tế được bố trí 498 khách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm sự thoải mái cho hành khách.

Không gian trên tàu được bố trí 258 ghế VIP, 126 ghế phổ thông, 8 giường VIP và 106 giường phổ thông. Nội thất được thiết kế hiện đại, hướng đến nâng cao trải nghiệm cho hành khách trên các hành trình dài, đồng thời tăng khả năng ổn định khi hoạt động trên vùng biển xa.

Theo kế hoạch khai thác, thời gian di chuyển giữa TPHCM và Côn Đảo dự kiến khoảng 5 giờ 15 phút, tùy thuộc điều kiện thời tiết thực tế. Doanh nghiệp dự kiến khai thác một chuyến mỗi ngày trong tuần và tăng lên hai chuyến/ngày vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết khi nhu cầu đi lại tăng cao.

Tin liên quan

Tàu cao tốc Phú Quý - Phan Thiết tạm dừng hoạt động ngay dịp Tết Dương lịch 2026

Tàu cao tốc Phú Quý - Phan Thiết tạm dừng hoạt động ngay dịp Tết Dương lịch 2026

(NLĐO) - Do thời tiết xấu, các tàu cao tốc tuyến Phú Quý – Phan Thiết và ngược lại đã phải tạm dừng hoạt động ngay dịp cao điểm nghỉ Tết Dương lịch 2026

Tàu cao tốc tạm ngừng vận chuyển ra đặc khu Phú Quý

(NLĐO) - Thời tiết xấu liên tục, biển động mạnh buộc các tàu cao tốc ra Phú Quý phải dừng vận tải hành khách trong nhiều ngày

Tàu cao tốc giường nằm đi Phú Quốc tạm dừng hoạt động sau chuyến đầu tiên

(NLĐO)- Ra mắt không thành công, tàu cao tốc giường nằm chạy tuyến Phú Quốc – Rạch Giá, tỉnh An Giang phải thông báo tạm dựng hoạt động

Côn Đảo tàu cao tốc TPHCM Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo