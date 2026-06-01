Chạy lại tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo sau 9 tháng

Sáng 1-6, Công ty TNHH Vận tải Hành khách Thành Thành Phát tổ chức lễ khai trương tàu cao tốc Phú Quý Express 02, chính thức đưa vào khai thác tuyến vận tải hành khách TPHCM - Côn Đảo và ngược lại.

TPHCM cho chạy tại tuyến tàu cao tốc Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội đến Côn Đảo từ ngày 1-6

Theo doanh nghiệp, đây là sự trở lại của Phú Quý Express trên tuyến vận tải biển kết nối TPHCM với Côn Đảo sau thời gian tạm ngưng hoạt động từ tháng 9-2025 để bảo dưỡng, nâng cấp đội tàu và đầu tư phương tiện mới phù hợp với nhu cầu vận tải thực tế.

Phú Quý Express 02 là tàu khách cao tốc ba thân bằng hợp kim nhôm, được đóng mới tại Nhà máy đóng tàu Hồng Hà (Z173), đơn vị trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng. Tàu đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam chứng nhận đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Tàu có chiều dài lớn nhất 52,43 m, rộng 10,3 m, mớn nước 1,35 m, tổng dung tích 493 GT và trọng tải toàn phần gần 77 tấn. Phương tiện được trang bị hai động cơ Mitsubishi S16R2-T2MPTK2 của Nhật Bản với tổng công suất 4.190 kW, tương đương 5.700 mã lực, cho vận tốc khai thác khoảng 30 hải lý/giờ.

Công trình được khởi công ngày 1-4-2025 tại Nhà máy đóng tàu Hồng Hà. Tàu có sức chở đăng ký 527 hành khách, trong khi tải trọng khai thác thực tế được bố trí 498 khách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm sự thoải mái cho hành khách.

Không gian trên tàu được bố trí 258 ghế VIP, 126 ghế phổ thông, 8 giường VIP và 106 giường phổ thông. Nội thất được thiết kế hiện đại, hướng đến nâng cao trải nghiệm cho hành khách trên các hành trình dài, đồng thời tăng khả năng ổn định khi hoạt động trên vùng biển xa.

Theo kế hoạch khai thác, thời gian di chuyển giữa TPHCM và Côn Đảo dự kiến khoảng 5 giờ 15 phút, tùy thuộc điều kiện thời tiết thực tế. Doanh nghiệp dự kiến khai thác một chuyến mỗi ngày trong tuần và tăng lên hai chuyến/ngày vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết khi nhu cầu đi lại tăng cao.