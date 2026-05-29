Thời sự

CSGT tỉnh Tây Ninh lưu ý nguyên nhân 2 vụ tai nạn làm 4 người chết trong 1 ngày

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Chỉ trong 1 ngày, 2 vụ tai nạn liên quan xe tải, xe container ở Tây Ninh làm 4 người chết, CSGT cảnh báo hành vi tạt đầu xe cực kỳ nguy hiểm

Chỉ trong ngày 28-5, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan xe tải và xe container, làm 4 người tử vong.

Va chạm với xe container tại vòng xoay Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Vụ thứ nhất xảy ra tại khu vực giao nhau giữa Đường tỉnh 824 và Đường tỉnh 825, thuộc ấp 3, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. 

Theo thông tin ban đầu, xe tải do anh Đặng Thành T. (SN 1983, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển lưu thông từ hướng Đường tỉnh 825. Khi đến ngã ba Đức Hòa, tài xế cho xe rẽ phải sang Đường tỉnh 824 thì xảy ra va chạm với xe máy lưu thông cùng chiều.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trên xe máy có bà Nguyễn Thị Nguyên E. (SN 1974) và bà Nguyễn Thị Tr. (SN 1976, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh). Hậu quả, cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cùng ngày, khoảng 14 giờ, ông T.H.P. (58 tuổi) điều khiển xe máy chở theo bà P.T.T.V. (57 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng về Đồng Tháp.

Vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy xảy ra tại khu vực ngã ba Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh khiến 2 phụ nữ tử vong tại chỗ.

Khi đến khu vực vòng xoay Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tây Ninh ở phường Long An, xe máy xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều phía sau.

Cú va chạm khiến cả 2 nạn nhân cùng phương tiện bị cuốn vào gầm xe container và tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo lực lượng CSGT, một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ tai nạn kiểu này là tâm lý "tranh thủ vượt nhanh" của người đi xe máy. Nhiều người cố len lỏi, tạt đầu xe tải tại giao lộ hoặc chạy song song sát hông xe lớn mà không lường hết mức độ nguy hiểm.

Trong khi đó, xe tải và xe container có kích thước lớn, quãng đường phanh dài và tồn tại nhiều điểm mù. Khi xe máy lọt vào khu vực điểm mù, tài xế rất khó quan sát, đặc biệt trong lúc chuyển hướng hoặc ôm cua.

Tại các giao lộ, chỉ cần xe máy bất ngờ cắt ngang đầu xe lớn, tài xế gần như không đủ thời gian xử lý. Với quán tính lớn, xe tải và container rất khó dừng khẩn cấp, dễ dẫn đến hậu quả thương tâm khi người đi xe máy bị cuốn vào gầm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tạt đầu xe tải, xe container; không chen lấn tại nơi giao nhau; không đi song song sát hông xe lớn và không vượt xe ở nơi khuất tầm nhìn hoặc khi xe lớn đang chuyển hướng.

Bên cạnh đó, tài xế xe tải, xe container cũng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, giảm tốc độ khi qua khu dân cư, trường học, nơi đông phương tiện; đồng thời quan sát kỹ hai bên, chủ động phòng ngừa các tình huống bất ngờ.

An toàn giao thông chỉ được bảo đảm khi mỗi người tham gia giao thông đều có ý thức nhường nhịn và chấp hành quy định. Chỉ một phút chủ quan, một cú tạt đầu nguy hiểm cũng có thể đổi bằng tính mạng.


Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Tây Ninh, 2 người tử vong tại chỗ

(NLĐO) - Va chạm với xe container tại vòng xoay Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Hai người phụ nữ tử vong thương tâm dưới gầm xe tải ở Tây Ninh

(NLĐO)- Vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy xảy ra tại khu vực ngã ba Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh khiến 2 phụ nữ tử vong tại chỗ

