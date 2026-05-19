Thời sự

Cháy tại căn hộ chung cư ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Đám cháy phát ra từ khu vực ban công căn hộ thuộc chung cư Safira Khang Điền, đường Võ Chí Công.

Ngày 19-5, Công an phường Long Trường, TPHCM điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư Safira Khang Điền.

Cháy chung cư Safira Khang Điền ở TPHCM: Nguyên nhân và diễn biến vụ việc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ phát ra từ căn hộ tầng 7 tháp C chung cư Safira Khang Điền, đường Võ Chí Công (đoạn gần xoay Liên Phường). 

Nghe tiếng hô hoán cùng chuông báo cháy, nhiều cư dân đã dắt theo con nhỏ, người già nhanh chóng di chuyển bằng thang bộ xuống sảnh. Lúc này, lực lượng chữa cháy tại chỗ cũng tiếp cận, tìm cách dập lửa.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chuyện dụng và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Chỉ sau ít phút, đám cháy đã được khống chế. May mắn không gây thương vong về người.

Bước đầu xác định đám cháy phát ra từ cục nóng máy lạnh lắp đặt ngoài ban công căn hộ.

Chung cư Safira Khang Điền có quy mô gồm 4 block, với 22 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Mâu thuẫn giữa hai gia đình, nam thanh niên tạt sơn nhà hàng xóm

Mâu thuẫn giữa hai gia đình, nam thanh niên tạt sơn nhà hàng xóm

(NLĐO) - Phạm Chí Bình bị cảnh sát buộc lau dọn hiện trường tạt sơn pha xăng. Hiện công an đang củng cố hồ sơ xử lý Bình.

Cháy trạm biến áp ở phường An Phú Đông, TPHCM

(NLĐO) - Cảnh sát nhanh chóng khống chế đám cháy phát ra từ Trạm biến áp 110 kV, phường An Phú Đông.

Điều tra vụ 3 xe đầu kéo bị cháy rụi lúc rạng sáng 17-5 ở TPHCM

(NLĐO)- Hỏa hoạn bùng phát tại bãi đất ở phường Tân Đông Hiệp, TPHCM khiến 3 xe container bị cháy rụi phần cabin

