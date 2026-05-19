Cháy tại căn hộ chung cư ở TPHCM

Ngày 19-5, Công an phường Long Trường, TPHCM điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư Safira Khang Điền.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ phát ra từ căn hộ tầng 7 tháp C chung cư Safira Khang Điền, đường Võ Chí Công (đoạn gần xoay Liên Phường).

Nghe tiếng hô hoán cùng chuông báo cháy, nhiều cư dân đã dắt theo con nhỏ, người già nhanh chóng di chuyển bằng thang bộ xuống sảnh. Lúc này, lực lượng chữa cháy tại chỗ cũng tiếp cận, tìm cách dập lửa.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chuyện dụng và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Chỉ sau ít phút, đám cháy đã được khống chế. May mắn không gây thương vong về người.

Bước đầu xác định đám cháy phát ra từ cục nóng máy lạnh lắp đặt ngoài ban công căn hộ.

Chung cư Safira Khang Điền có quy mô gồm 4 block, với 22 tầng nổi và 2 tầng hầm.