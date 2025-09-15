Cháy ngôi nhà 5 tầng ở phường An Nhơn, TP HCM

Ngày 15-9, Công an phường An Nhơn (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 5 tầng.

Hiện trường vụ cháy.

Hơn 15 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng lên từ tầng thượng căn nhà 5 tầng ở hẻm 110, đường số 30, phường An Nhơn. Phát hiện cháy, người dân hô hoán cùng nhau dập lửa song những nỗ lực ban đầu bất thành.

"Lửa bốc ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ" - chị Phương, người dân địa phương nói.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Hỏa hoạn được dập tắt sau đó.

Tại hiện trường, tầng 5 ngôi nhà bị ám khói đen, một số tài sản hư hỏng. "Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện ở khu vực tầng thượng" - lãng đạo UBND phường An Nhơn thông tin.