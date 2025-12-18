Cháy nhà bên hông đường Phạm Văn Đồng, TPHCM

Chiều 18-12, Công an phường Hạnh Thông, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân.

Hoả hoạn bùng lên dữ dội.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, hoả hoạn phát ra từ căn nhà cấp 4 ở đầu một hẻm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, đoạn đường ray xe lửa cắt ngang. Lúc này, một phụ nữ chạy ra ngoài hô hoán, nhờ những người hàng xóm dập lửa nhưng bất thành.

Lửa sau đó bùng lên dữ dội, cột khói bốc lên cao hàng chục mét.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM điều động xe và chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt. May mắn không gây thiệt hại về người.

Theo người dân, trước đó người phụ nữ nấu ăn, sau đó xảy ra vụ việc trên.