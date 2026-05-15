HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cháy nhà dân lúc rạng sáng, một người tử vong

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong quá trình tổ chức chữa cháy, cứu nạn tại nhà dân lúc rạng sáng, lực lượng chức năng phát hiện 1 nạn nhân tử vong.

Ngày 15-5, Công an xã Quốc Oai (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 1 người tử vong vào rạng sáng cùng ngày.

Cháy nhà dân lúc rạng sáng, một người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường đám cháy khiến 1 người tử vong. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo đó, khoảng 1 giờ 40 phút ngày 15-5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (Công an TP Hà Nội) nhận tin báo xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ xóm 10, thôn Phượng Cách 3, xã Quốc Oai. Lực lượng chức năng đã điều động 3 xe chữa cháy cùng gần 20 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy có 2 tầng, diện tích khoảng 120 m2/sàn. Khu vực xảy ra cháy tại tầng lửng của ngôi nhà, có diện tích khoảng 20 m2, ngọn lửa bùng phát mạnh.

Qua trinh sát nắm tình hình, xác định bên trong ngôi nhà còn người mắc kẹt, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời lực lượng chức năng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp của công trình, ngăn chặn cháy lan sang nhà dân lân cận.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chức năng, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương, đến khoảng 2 giờ 5 phút ngày 15-5, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực nhà dân lân cận.

Quá trình tổ chức chữa cháy, cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 thi thể nạn nhân.

Tin liên quan

Vụ cháy quán bar Volume Club: Tìm thấy một thi thể

Vụ cháy quán bar Volume Club: Tìm thấy một thi thể

(NLĐO) - Sau nhiều giờ tìm kiểm cứu nạn tại vụ cháy quán bar Volume Club, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa 1 thi thể nam giới ra ngoài.

VIDEO: Cháy lớn quán karaoke, khói dày đặc bốc cao hàng chục mét, xe cứu thương tới hiện trường

(NLĐO)- Khói bốc lên dày đặc bốc cao hàng chục mét, kèm theo một số tiếng nổ tại quán karaoke Volume Club, khiến nhiều người hoảng sợ.

Ô tô cháy dữ dội, đường trên cao ùn tắc nghiêm trọng

(NLĐO)- Đang di chuyển trên đường Vành đai 3 (Hà Nội), ô tô chở vật liệu bất ngờ bốc cháy khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

cháy nhà dân cháy nhà hoả hoạn cháy ở Hà Nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo