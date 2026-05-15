Cháy nhà dân lúc rạng sáng, một người tử vong

Ngày 15-5, Công an xã Quốc Oai (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 1 người tử vong vào rạng sáng cùng ngày.



Hiện trường đám cháy khiến 1 người tử vong. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo đó, khoảng 1 giờ 40 phút ngày 15-5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (Công an TP Hà Nội) nhận tin báo xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ xóm 10, thôn Phượng Cách 3, xã Quốc Oai. Lực lượng chức năng đã điều động 3 xe chữa cháy cùng gần 20 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy có 2 tầng, diện tích khoảng 120 m2/sàn. Khu vực xảy ra cháy tại tầng lửng của ngôi nhà, có diện tích khoảng 20 m2, ngọn lửa bùng phát mạnh.

Qua trinh sát nắm tình hình, xác định bên trong ngôi nhà còn người mắc kẹt, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời lực lượng chức năng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp của công trình, ngăn chặn cháy lan sang nhà dân lân cận.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chức năng, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương, đến khoảng 2 giờ 5 phút ngày 15-5, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực nhà dân lân cận.

Quá trình tổ chức chữa cháy, cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 thi thể nạn nhân.