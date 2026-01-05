Cháy nhà do pháo tự chế khiến 3 người thương vong

Chiều 5-1, trên địa bàn xã Phúc Thọ (TP Hà Nội) xảy ra một vụ cháy nhà dân, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Một nạn nhân được lực lượng chức năng và người dân cứu nạn khỏi đám cháy. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 5-1 đã xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ xóm Đình, thôn Triệu Xuyên 2 (xã Phúc Thọ, TP Hà Nội).

Người dân xung quanh cho biết trước khi xảy ra cháy đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.

Lực lượng chức năng xã Phúc Thọ, Công an xã và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng đến hiện trường vụ việc. Đến khoảng 16 giờ 30, đám cháy được dập tắt.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy tại tầng 2 nhà dân với diện tích cháy khoảng 10 m2. Nguyên nhân vụ cháy được nhận định có thể là do người dân tự chế pháo gây nổ dẫn đến phát sinh cháy.

Vụ cháy khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy nổ và cấp cứu các nạn nhân:





Hình ảnh ban đầu về vụ việc



