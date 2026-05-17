Bạn đọc

CSGT TPHCM tuyên truyền tại trường học bằng hình ảnh trực quan từ thực tiễn

Anh Vũ

(NLĐO) - Tình trạng tự ý "độ, chế" xe đạp, xe máy điện để tăng tốc độ có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều hiểm họa khó lường.

Theo Phòng CSGT, Công an TPHCM, một bộ phận học sinh còn thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống và ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông.

CSGT TPHCM cho học sinh xem những vụ tai nạn thương tâm để cảnh báo - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 22-3 ở đường An Phú Đông 25 (TPHCM) khiến 1 học sinh 16 tuổi tử vong.

Hiện các lỗi vi phạm như điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe, đi không đúng phần đường, làn đường… còn xảy ra phổ biến, gây nguy cơ tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, với sự phổ biến của xe đạp, xe máy điện, tình trạng tự ý "độ, chế" xe để tăng tốc độ cũng có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều hiểm họa khó lường. Không ít trường hợp học sinh điều khiển phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, chạy với tốc độ cao nhưng thiếu kỹ năng xử lý tình huống, dễ dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Với thực trên, các Đội/Trạm thuộc Phòng CSGT đã đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính nền tảng và lâu dài.

Qua các buổi tuyên truyền trực tiếp tại trường học, cán bộ, chiến sĩ CSGT đã lồng ghép nhiều nội dung thiết thực như hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, kỹ năng quan sát và xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Đồng thời phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh để giúp các em nâng cao nhận thức, ý thức tự bảo vệ bản thân.

Những hình ảnh thực tế, những vụ tai nạn thương tâm xảy ra do sự chủ quan, thiếu hiểu biết pháp luật cũng được đưa vào nội dung tuyên truyền như một lời cảnh báo sâu sắc đối với các em học sinh và phụ huynh.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến học sinh theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Việc xử lý nghiêm các trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng làn đường, phần đường…, cũng như hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện của phụ huynh, không chỉ nhằm răn đe mà còn góp phần hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật trong lứa tuổi học sinh.

CSGT TPHCM sẽ xử lý học sinh vi phạm vào trước giờ học, tan học và buổi tối

(NLĐO) - Tình trạng "độ, chế" xe đạp điện để tăng tốc độ, gióng lên nguy cơ tai nạn giao thông.

TPHCM: Chưa vững tay lái, nhiều học sinh gặp tai nạn nghiêm trọng

(NLĐO) - Quý I-2026, TPHCM xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên.

3 tháng, hơn 4.100 học sinh, sinh viên ở TP HCM bị xử lý về giao thông

(NLĐO) - Lực lượng CSGT TPHCM đang siết chặt an toàn giao thông học đường.

