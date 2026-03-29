Cháy nhà 2 tầng ở TPHCM

Ngày 29-3, Công an xã Đông Thạnh, TPHCM đang điều tra vụ cháy căn nhà 2 tầng ở đường Lê Văn Khương.

Khói bốc lên nghi ngút.

Khoảng 7 giờ 30, khói lửa bất ngờ bùng lên từ căn nhà nằm cạnh khu nhà cao tầng liền kề đông dân cư này. Phát hiện cháy, người dân hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Khói sau đó bốc lên dữ dội, người dân leo lên mái tôn phòng ngừa có người mắc kẹt để cứu.

Khoảng chục phút sau, xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đến hiện trường. Lính cứu hoả kéo vòi rồng, khống chế vụ cháy ngăn cháy lan.

Vụ cháy không gây thiệt hại và người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản như máy lạnh, tivi, nệm,...

Theo chủ nhà, khu vực cháy xảy ra ở lầu 2 nơi nghỉ ngơi của gia đình. Lúc cháy, có một người ở lầu 1 và người này kịp thoát.