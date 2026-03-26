TPHCM: Cháy lớn cơ sở buôn bán đồ nhựa

CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Ngày 26-3, Công an phường Tân Thới Hiệp, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn ở đường Chung Thị Minh.

Cháy lớn ở đường Chung Thị Minh.

Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, khói lửa bất ngờ phát ra từ căn nhà cấp 4 là cơ sở in ấn và buôn bán đồ nhựa nằm trên đường Chung Thị Minh, phường Tân Thới Hiệp (đoạn đối diện tu viện Vĩnh Nghiêm). Phát hiện cháy, người dân hô hoán, dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa song bất thành, tìm cách thoát ra ngoài.

Lửa sau đó bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao. Thấy cháy lớn, cửa hàng bán đồ thờ cúng bên phải cũng vội di dời tài sản ra ngoài.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường.

Cảnh sát nỗ lực dập lửa.