Cháy tại Khu kinh tế đêm Măng Đen

UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại Khu kinh tế đêm Măng Đen.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 27-3, người dân phát hiện lửa bùng phát từ một ki ốt trong Khu kinh tế đêm Măng Đen, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Do trong ki ốt có nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các ki ốt lân cận rồi bao trùm cả một khu vực.

Đám cháy lớn tại Khu kinh tế đêm Măng Đen thiêu rụi nhiều gian hàng

Nhận tin báo, Công an xã Măng Đen phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Sau khoảng 1 giờ tích cực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế.



Theo UBND xã Măng Đen, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 4 ki-ốt và làm ảnh hưởng đến 2 gian hàng liền kề; rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Khu kinh tế đêm Măng Đen có diện tích khoảng 2,5ha, nằm giữa rừng thông. Tại đây có 24 ki-ốt được thiết kế gần gũi với thiên nhiên, phục vụ các hoạt động ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật. Đây là điểm thu hút đông đảo du khách, đặc biệt vào buổi tối, ở Măng Đen.