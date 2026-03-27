HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy tại Khu kinh tế đêm Măng Đen

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Đám cháy lớn vừa xảy ra tại Khu kinh tế đêm Măng Đen khiếu nhiều ki ốt bị thiêu rụi.

UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại Khu kinh tế đêm Măng Đen.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 27-3, người dân phát hiện lửa bùng phát từ một ki ốt trong Khu kinh tế đêm Măng Đen, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Do trong ki ốt có nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các ki ốt lân cận rồi bao trùm cả một khu vực. 

Cháy tại Khu kinh tế đêm Măng Đen - Ảnh 1.

Đám cháy lớn tại Khu kinh tế đêm Măng Đen thiêu rụi nhiều gian hàng

Nhận tin báo, Công an xã Măng Đen phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Sau khoảng 1 giờ tích cực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo UBND xã Măng Đen, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 4 ki-ốt và làm ảnh hưởng đến 2 gian hàng liền kề; rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Khu kinh tế đêm Măng Đen có diện tích khoảng 2,5ha, nằm giữa rừng thông. Tại đây có 24 ki-ốt được thiết kế gần gũi với thiên nhiên, phục vụ các hoạt động ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật. Đây là điểm thu hút đông đảo du khách, đặc biệt vào buổi tối, ở Măng Đen.

Tin liên quan

Cháy chợ Xanh Định Công, nhiều gian hàng bị thiêu rụi

Cháy chợ Xanh Định Công, nhiều gian hàng bị thiêu rụi

(NLĐO)- Ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực giữa chợ Xanh Định Công rồi sau đó nhanh chóng lan sang nhiều gian hàng khác.

Cháy chợ Rồng, nhiều gian hàng bị thiêu rụi

(NLĐO)- Cháy chợ Rồng tại xã Trần Phú (TP Hải Phòng) chiều 11-10 khiến nhiều ki ốt hàng hóa bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy chợ thiêu rụi nhiều sạp hàng lúc nửa đêm ở TP HCM

(NLĐO) - Đám cháy đã thiêu rụi 7 sạp hàng cùng 2 ki-ốt ở chợ Xuân Thới Sơn, TP HCM.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo