Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 50 phút sáng 4-10, tại công trường xây dựng Dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim (46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bất ngờ xảy ra cháy.

Hàng trăm công nhân được lệnh sơ tán khẩn cấp khỏi công trường

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, đám cháy bắt nguồn từ tầng hầm, tầng trệt của công trình. Sau một vài tiếng nổ nhỏ, khói lửa bốc lên dữ dội.

Hàng trăm công nhân đang thi công tại công trường được lệnh sơ tán khẩn cấp.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Đà Nẵng lập tức có mặt tại hiện trường.

Clip: Cháy tại công trường xây dựng Cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, Đà Nẵng

Theo quan sát của PV, không dưới 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động đến chữa cháy.

Tại hiện trường, khói đen bốc lên dữ dội. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC chia lượt, mang theo mặt nạ phòng độc và lăng chữa cháy để vào cứu hỏa.

Bên ngoài, các vòi nước từ xe chữa cháy chuyên dụng liên tục phun vào các ô cửa sổ tại tầng 3, 4 của công trình.

Đến 11 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra.



Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

Cột khói bốc lên dữ dội