Thời sự

CSGT Tây Ninh cứu đôi nam nữ mắc kẹt trong chiếc ôtô bốc cháy

Hải Đường

(NLĐO) – Tổ công tác của CSGT Tây Ninh khẩn trương tiếp cận hiện trường, mở cửa xe và đưa đôi nam nữ xe ra ngoài an toàn

Sáng 3-9, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng của Trạm CSGT Trảng Bàng đã kịp thời cứu 2 người bị mắc kẹt trong một chiếc ô tô đang bốc cháy.

CSGT Tây Ninh cứu đôi nam nữ mắc kẹt trong chiếc ôtô bốc cháy- Ảnh 1.

CSGT Tây Ninh cứu đôi nam nữ mắc kẹt trong chiếc ôtô bốc cháy- Ảnh 2.

Lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh đưa đôi nam nữ ra khỏi chiếc xe bị cháy và khẩn trương dập lửa. Ảnh cắt ra từ clip

Trước đó, khoảng 19 giờ 55 phút tối 2-10, tổ công tác gồm: Đại úy Ngô Quốc Anh (tổ trưởng), thiếu tá Nguyễn Văn Đò và thượng úy Trịnh Tuấn Linh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 22B, đoạn qua xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thì phát hiện một chiếc ô tô loại 5 chỗ ngồi đang bốc cháy dữ dội bên lề đường.

Ngay lập tức, tổ công tác khẩn trương tiếp cận hiện trường, mở cửa xe và đưa đôi nam nữ trong xe ra ngoài an toàn.

Tiếp đến, lực lượng CSGT cùng với người dân tại khu vực sử dụng vòi nước, bình chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, không gây thiệt hại về người và giúp bảo vệ phần lớn tài sản trong xe.

Chủ phương tiện bị cháy được xác định là anh N.T.P. (28 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh).


Tây Ninh hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho cán bộ đi làm xa

Tây Ninh hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho cán bộ đi làm xa

(NLĐO) - Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh Tây Ninh có 594 người thuộc khối nhà nước, Đảng, đoàn thể và 874 người thuộc ngành dọc phải đi làm xa

Tây Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

(NLĐO)-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu tập thể lãnh đạo mới được điều động, bổ nhiệm phải nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần đoàn kết

Khen thưởng 4 tập thể phá án nhanh vụ cướp giật điện thoại của người bại liệt ở Tây Ninh

(NLĐO)- Việc phá án nhanh vụ cướp giật tài sản của người bị bại liệt ở Tây Ninh giúp người dân an tâm, tin tưởng và thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an.

