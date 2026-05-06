Thời sự Xã hội

Cháy tiệm bán cháo, nhiều người được giải cứu

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cháy cửa hàng kinh doanh cháo ở phố cổ Hà Nội lúc nửa đêm, nhiều người dân đã được lực lượng chức năng ứng cứu.

Ngày 6-5, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy vào tối 5-5.

Cháy cửa hàng Hà Nội nửa đêm , nhiều người được giải cứu trong tình huống khẩn cấp - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát triển khai phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo đó, khoảng 23 giờ 19 phút ngày 5-5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại cửa hàng kinh doanh cháo (phố Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm), có 4 người bị mắc kẹt. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy cùng khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan sang nhà dân phía sau. 

Bên trong nhà dân phía sau có người mắc kẹt, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời lực lượng chữa cháy đã triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Cháy cửa hàng Hà Nội nửa đêm , nhiều người được giải cứu trong tình huống khẩn cấp - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa người bị nạn ra ngoài an toàn

Đến khoảng 23 giờ 45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu và đưa được 4 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra vị trí an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế và Công an phường Hoàn Kiếm để đưa đi kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động trang bị và nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy tại gia đình, đặc biệt trong điều kiện nhà ở kết hợp kinh doanh hoặc nhà ống, nhà nhiều tầng: Trang bị bình chữa cháy xách tay (bột hoặc khí CO2), chăn chữa cháy và các dụng cụ phá dỡ thô sơ để kịp thời xử lý khi mới phát sinh cháy. Cùng với đó, lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm như đầu báo khói, chuông báo cháy độc lập tại các khu vực dễ phát sinh nguy cơ.

Chuẩn bị sẵn phương án thoát nạn, bố trí lối thoát hiểm thứ hai (ban công, cửa sổ, thang dây…) và không để vật cản tại lối thoát. Kiểm tra định kỳ hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện; tắt các nguồn nhiệt, nguồn điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà…

Cháy nhà hàng ở "phố Tây" Nha Trang, 5 người nước ngoài leo cửa sổ thoát nạn

(NLĐO) - 5 người nước ngoài phải leo cửa sổ thoát khỏi một vụ cháy xảy ra tại nhà hàng trên "phố Tây" ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Cháy nhà, ba chị em mắc kẹt trong phòng ngủ tử vong

(NLĐO) - Lửa bùng phát nhanh, 3 chị em đang ngủ, mắc kẹt trong phòng đã chốt cửa tử vong thương tâm.

Cháy nhà tại Vĩnh Long, 2 anh em tử vong: Xuất phát từ sạc bình xe đạp điện

(NLĐO) - Vụ cháy nhà tại Vĩnh Long khiến 2 anh em tử vong, nguyên nhân ban đầu do chập điện từ sạc bình xe đạp điện.

