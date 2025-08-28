"Chạy vì trái tim 2025": 11 năm đồng hành cùng nhịp đập trái tim trẻ em

"Run For The Heart - Chạy Vì Trái Tim" là giải chạy từ thiện, gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, do Gamuda Land phối hợp cùng quỹ "Nhịp tim Việt Nam" và "Vết sẹo cuộc đời" tổ chức thường niên từ năm 2013.



Giải chạy bộ cộng đồng quyên góp từ thiện cho hoạt động y tế

Năm 2025 đánh dấu lần tổ chức thứ 11 của "Chạy vì trái tim" - cột mốc đáng nhớ cho hành trình nhân ái bền bỉ, thắp lên nhịp sống cho nhiều trái tim bé nhỏ.

Không còn đơn thuần là một sự kiện thể thao, "Run For The Heart - Chạy Vì Trái Tim" đã và đang là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái.

Mỗi năm, chương trình thu hút hàng nghìn người từ khắp nơi tham gia, cả trong nước lẫn quốc tế. Tất cả cùng hướng về những trái tim trẻ thơ, tạo nên hành trình yêu thương đầy ý nghĩa.

Giải thu hút sự tham dự của hàng chục nghìn người từ năm 2013

Với thông điệp "Cùng em trọn nhịp yêu thương", chương trình "Chạy vì trái tim 2025" hướng đến mục tiêu gây quỹ 5 tỉ đồng, tương đương 140 ca phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp Việt Nam.

Khoảng 5.000 người sẽ tham gia chạy ở các cự ly 5 km và 10 km, đặc biệt là cự ly Fun Run 1 km dành cho người chạy lẫn thú cưng, tại khu vực Metropole Thủ Thiêm (TP HCM) vào sáng 28-9.

Huy chương hoàn thành cự ly mang nhiều ý nghĩa

Sau hơn 10 năm, chương trình đã trở thành hoạt động thiện nguyện tiêu biểu trong lĩnh vực thể thao cộng đồng, tạo nên sức lan tỏa rộng rãi và khẳng định giá trị nhân văn bền vững. "Chạy vì trái tim" kết nối những tấm lòng nhân ái, mang đến cơ hội sống cho những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Kể từ năm 2013, chương trình đã quyên góp được hơn 46 tỉ đồng, góp phần thực hiện thành công 1.716 ca phẫu thuật.

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh, quyền Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam, phát biểu tại buổi họp báo

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh, quyền Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam, chia sẻ: "Mỗi năm, qua từng bước chạy, chúng tôi lại được chứng kiến những điều kỳ diệu. Gamuda Land tự hào đồng hành cùng hàng ngàn trái tim nhân ái, cùng gieo mâm hy vọng và viết tiếp tương lai cho những em nhỏ cần được cứu sống".