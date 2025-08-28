"Chạy vì trái tim 2025": 11 năm đồng hành cùng nhịp đập trái tim trẻ em

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

"Chạy vì trái tim 2025": 11 năm đồng hành cùng nhịp đập trái tim trẻ em

Đông Linh

(NLĐO) - Sự kiện "Chạy vì trái tim 2025" sẽ có sự tham dự của 5.000 người, đồng hành với Gamuda Land Việt Nam.

"Run For The Heart - Chạy Vì Trái Tim" là giải chạy từ thiện, gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, do Gamuda Land phối hợp cùng quỹ "Nhịp tim Việt Nam" và "Vết sẹo cuộc đời" tổ chức thường niên từ năm 2013.

"Chạy vì trái tim 2025": 11 năm đồng hành cùng nhịp đập trái tim trẻ em- Ảnh 1.

Giải chạy bộ cộng đồng quyên góp từ thiện cho hoạt động y tế

Năm 2025 đánh dấu lần tổ chức thứ 11 của "Chạy vì trái tim" - cột mốc đáng nhớ cho hành trình nhân ái bền bỉ, thắp lên nhịp sống cho nhiều trái tim bé nhỏ. 

Không còn đơn thuần là một sự kiện thể thao, "Run For The Heart - Chạy Vì Trái Tim" đã và đang là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái. 

Mỗi năm, chương trình thu hút hàng nghìn người từ khắp nơi tham gia, cả trong nước lẫn quốc tế. Tất cả cùng hướng về những trái tim trẻ thơ, tạo nên hành trình yêu thương đầy ý nghĩa.

"Chạy vì trái tim 2025": 11 năm đồng hành cùng nhịp đập trái tim trẻ em- Ảnh 2.

Giải thu hút sự tham dự của hàng chục nghìn người từ năm 2013

Với thông điệp "Cùng em trọn nhịp yêu thương", chương trình "Chạy vì trái tim 2025" hướng đến mục tiêu gây quỹ 5 tỉ đồng, tương đương 140 ca phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Khoảng 5.000 người sẽ tham gia chạy ở các cự ly 5 km và 10 km, đặc biệt là cự ly Fun Run 1 km dành cho người chạy lẫn thú cưng, tại khu vực Metropole Thủ Thiêm (TP HCM) vào sáng 28-9.

"Chạy vì trái tim 2025": 11 năm đồng hành cùng nhịp đập trái tim trẻ em- Ảnh 4.

Huy chương hoàn thành cự ly mang nhiều ý nghĩa

Sau hơn 10 năm, chương trình đã trở thành hoạt động thiện nguyện tiêu biểu trong lĩnh vực thể thao cộng đồng, tạo nên sức lan tỏa rộng rãi và khẳng định giá trị nhân văn bền vững. "Chạy vì trái tim" kết nối những tấm lòng nhân ái, mang đến cơ hội sống cho những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh.

TIN LIÊN QUAN

Kể từ năm 2013, chương trình đã quyên góp được hơn 46 tỉ đồng, góp phần thực hiện thành công 1.716 ca phẫu thuật.

"Chạy vì trái tim 2025": 11 năm đồng hành cùng nhịp đập trái tim trẻ em- Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh, quyền Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam, phát biểu tại buổi họp báo

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh, quyền Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam, chia sẻ: "Mỗi năm, qua từng bước chạy, chúng tôi lại được chứng kiến những điều kỳ diệu. Gamuda Land tự hào đồng hành cùng hàng ngàn trái tim nhân ái, cùng gieo mâm hy vọng và viết tiếp tương lai cho những em nhỏ cần được cứu sống".

Tin liên quan

Kết nối cộng đồng chạy bộ

Kết nối cộng đồng chạy bộ

Nguyễn Văn Long chạy xuyên Việt để đón Quốc khánh năm nay tại Hà Nội đúng vào ngày 2-9, còn cặp đôi Lê Tài và Huỳnh Như tích cực hỗ trợ cộng đồng chạy bộ

Hơn 3.000 vận động viên tham gia giải chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc”

(NLĐO) - Giải chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc” mở đầu chuỗi hoạt động của Sport Festival 2025 do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam tổ chức

Ra mắt đội chạy bộ Zocker với ngôi sao Kenya

(NLĐO) - Không chỉ tham gia tích cực vào thị trường với đa dạng sản phẩm các bộ môn thể thao, thương hiệu Zocker còn lập êkip chạy bộ gồm nhiều VĐV hàng đầu.

Chạy vì trái tim 2025 giải chạy từ thiện phẫu thuật tim quỹ Nhịp tim Việt Nam quỹ Vết sẹo cuộc đời Gamuda Land
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo