Pháp luật

Chạy xe trên đường cao tốc không có bằng lái, tài xế và chủ xe bị phạt 77 triệu đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Với lỗi vi phạm điều khiển xe không có bằng lái, tài xế bị phạt 19 triệu đồng, chủ xe là một hợp tác xã bị phạt 58 triệu đồng

Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp lái xe ô tô đầu kéo vi phạm quy định về điều kiện điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo.

Theo đó, trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc, tổ công tác đã dừng kiểm tra xe đầu kéo do tài xế T.D.H (SN 1991, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Không giấy phép lái xe vẫn chạy cao tốc, tài xế và chủ xe nhận “án phạt kép” - Ảnh 1.

CSGT niêm phong phương tiện vi phạm. ảnh: Cục CSGT

Qua kiểm tra của lực lượng chức năng xác định tài xế H. điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe.

Với hành vi trên, lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt tài xế H. 19 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện trong thời hạn 7 ngày theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Chủ phương tiện là Hợp tác xã Dịch vụ vận tại TN – chi nhánh Nam Định cũng bị xử phạt 58 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổng mức xử phạt đối với hai vi phạm là 77 triệu đồng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, trên các tuyến cao tốc đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý.

Người điều khiển phương tiện cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Xe tải cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, kẹt xe hơn 1 km

Xe tải cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, kẹt xe hơn 1 km

(NLĐO)- Chiều 28-3, một xe tải cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng, kẹt xe hơn 1km

Tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, 2 mẹ con cô giáo cấp 3 tử vong

(NLĐO) - Vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến cô giáo dạy toán tại một trường THPT ở Phan Thiết và người con tử vong, chồng bị thương nặng

Tai nạn trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, xe chở hải sản lật chắn đường

(NLĐO) - Sáng 7-2, 2 ô tô va chạm trên Km 57 cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, khiến giao thông hướng TPHCM – Nha Trang ùn ứ

