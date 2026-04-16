Chạy xe trên đường cao tốc không có bằng lái, tài xế và chủ xe bị phạt 77 triệu đồng

Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp lái xe ô tô đầu kéo vi phạm quy định về điều kiện điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo.

Theo đó, trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc, tổ công tác đã dừng kiểm tra xe đầu kéo do tài xế T.D.H (SN 1991, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) điều khiển.



CSGT niêm phong phương tiện vi phạm. ảnh: Cục CSGT



Qua kiểm tra của lực lượng chức năng xác định tài xế H. điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe.

Với hành vi trên, lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt tài xế H. 19 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện trong thời hạn 7 ngày theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Chủ phương tiện là Hợp tác xã Dịch vụ vận tại TN – chi nhánh Nam Định cũng bị xử phạt 58 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổng mức xử phạt đối với hai vi phạm là 77 triệu đồng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, trên các tuyến cao tốc đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý.

Người điều khiển phương tiện cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.