Chế độ bảo hiểm công, thực tập sinh sang Nhật Bản học tập, làm việc cần nắm rõ

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab - Bộ Nội vụ) vừa thông báo về chế độ bảo hiểm công Nhật Bản dành cho thực tập sinh nước ngoài, bao gồm cả thực tập sinh Việt Nam. Chế độ bảo hiểm công gồm bảo hiểm lương hưu toàn dân (NP) và bảo hiểm lương hưu của nhân viên (EPI), chi trả trợ cấp không chỉ cho tuổi già mà còn cho các trường hợp bất ngờ như thương tật hoặc tử vong, với điều kiện người tham gia đóng phí bảo hiểm hằng tháng.

Thực tập sinh Việt Nam làm việc tại Nhật Bản. Nguồn: DOLAB

Theo quy định của Nhật Bản, tất cả người sinh sống tại nước này, bất kể quốc tịch, trong độ tuổi 20–59 (với EPI đến 70 tuổi) đều bắt buộc tham gia NP hoặc EPI. Nếu nơi làm việc áp dụng EPI, thực tập sinh bắt buộc tham gia EPI.

Riêng những trường hợp tạm thời được cử sang Nhật (không quá 5 năm) từ quốc gia có hiệp định an sinh xã hội với Nhật Bản có thể được miễn trừ bảo hiểm bắt buộc theo chế độ bảo hiểm công của Nhật Bản.

Thực tập sinh có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm; nếu gặp khó khăn về tài chính, chẳng hạn thu nhập thấp, có thể nộp hồ sơ xin miễn trừ, thường áp dụng trong vòng 1 năm kể từ ngày nhập cảnh. Việc nắm rõ nghĩa vụ và các điều kiện miễn trừ giúp bảo đảm quyền lợi, bao gồm lương hưu tuổi già, bảo hiểm thương tật, bảo hiểm tử tuất, các khoản thanh toán bảo hiểm một lần... kể cả trong thời gian tham gia khóa đào tạo sau khi nhập cảnh.

Thông tin chi tiết về bảo hiểm lương hưu của nhân viên và bảo hiểm lương hưu toàn dân theo chế độ bảo hiểm công của Nhật Bản

Dolab đề nghị các doanh nghiệp phái cử thực tập sinh Việt Nam sang Nhật thường xuyên rà soát việc tham gia bảo hiểm của toàn bộ thực tập sinh, phổ biến và hướng dẫn chi tiết về quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm trước khi xuất cảnh, đồng thời tuân thủ đúng hướng dẫn của Cục Hưu trí - Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

Nếu có thắc mắc về chế độ bảo hiểm công, thực tập sinh có thể liên hệ cơ quan chính quyền thành phố/quận nơi sinh sống hoặc truy cập trang web của Tổ chức bảo hiểm lương hưu Nhật Bản để biết thêm chi tiết: https://www.nenkin.go.jp/international/index.html.