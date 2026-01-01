Bất đồng quan điểm, HLV Enzo Maresca sẵn sàng chia tay Chelsea

Truyền thông Anh thậm chí còn loan tin, không loại trừ khả năng Enzo Maresca sẽ chủ động chia tay đội chủ sân Stamford Bridge, thay vì chờ đợi quyết định sa thải từ phía CLB. Căng thẳng bùng phát rõ rệt sau trận hòa 2-2 với Bournemouth mới đây, khi HLV Maresca không xuất hiện trong buổi họp báo sau trận.



Enzo Maresca đang đếm ngày để rời khỏi sân Stamford Bridge

Enzo Maresca mâu thuẫn với lãnh đạo

Chelsea giải thích ông vắng mặt vì lý do sức khỏe, song theo nguồn tin từ The Sun, đây là quyết định có chủ ý. Nhà cầm quân 45 tuổi muốn có thời gian suy nghĩ về tương lai của mình tại "The Blues", trong bối cảnh ông đang cân nhắc việc chấm dứt sớm hợp đồng.



Theo The Guardian, Maresca không còn mong muốn tiếp tục làm việc tại Chelsea do mối quan hệ với ban lãnh đạo bị đổ vỡ. Phong độ sa sút của đội bóng thành London càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Chelsea chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất tại Premier League, đồng thời thua 3/8 trận trên mọi đấu trường trong tháng 12 – con số không đáp ứng được kỳ vọng của giới chủ.

Chelsea đang trải qua chuỗi trận tồi tệ trong tháng 12

Những phát biểu của Maresca sau chiến thắng Everton hồi giữa tháng cũng được cho là "giọt nước tràn ly". Khi đó, HLV người Ý thừa nhận ông vừa trải qua "48 giờ tồi tệ nhất" kể từ khi tiếp quản Chelsea, phát ngôn khiến ban lãnh đạo không hài lòng.

Giọt nước sắp tràn ly?

Trên khán đài, sự kiên nhẫn của người hâm mộ cũng cạn dần, đặc biệt sau quyết định rút Cole Palmer – ngôi sao sáng nhất đội – khỏi sân ở trận gặp Bournemouth ở phút 63. Không ít CĐV đã hô vang: "Ông không biết mình đang làm gì".

Cole Palmer ghi bàn nhưng bị rút ra sân sớm trước Bournemouth

Dù vậy, Maresca vẫn dành nhiều tình cảm cho Chelsea và các CĐV. Ông chấp nhận áp lực lớn từ kỳ vọng được xây dựng suốt hơn 20 năm thành công của CLB, xem đó là động lực tích cực cho bản thân và đội bóng.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Ý cảm thấy mình không còn được trao đủ quyền để làm việc theo cách mong muốn.

Nếu rời Chelsea, Maresca sẽ nối dài danh sách các HLV "sớm nở chóng tàn", sau các đồng nghiệp Thomas Tuchel, Frank Lampard, Graham Potter và Mauricio Pochettino, kể từ khi tập đoàn Clearlake do Todd Boehly đứng đầu tiếp quản CLB năm 2022.

Maresca sẽ là nạn nhân mới nhất của "cối xay HLV" Chelsea?

Theo nhiều nguồn tin, Chelsea sẵn sàng sa thải Maresca nếu đội bóng không có kết quả tích cực trước Man City (0 giờ 30, ngày 5-1).

Nhiều lời đồn đoán còn cho rằng Maresca thậm chí sẽ không còn ngồi trên băng ghế huấn luyện khi Chelsea hành quân đến thành Manchester. Đây cũng là trận đấu mở màn cho chuỗi 9 trận trong tháng 1 đầy khắc nghiệt của đội bóng London.

Stamford Bridge vì thế đang bước vào một giai đoạn bất ổn mới, với chiếc ghế HLV trưởng lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.