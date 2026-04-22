Điều khiến Chelsea “chùn tay” khi định sa thải HLV Liam Rosenior

Mùa giải của Chelsea chạm đáy mới khi họ bị Brighton đánh bại 3 bàn không gỡ ở vòng 34 Ngoại hạng Anh hôm 22-4 (giờ Hà Nội).

Trận thua tan tác tại Amex khiến làn sóng đòi sa thải HLV Liam Rosenior bùng lên dữ dội từ trên các khán đài đến các diễn đàn mạng xã hội.

Các cầu thủ Chelsea thi đấu thiếu bạc nhược trong trận thua Brighton 0-3 ở vòng 34 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Alamy

Trong cơn bĩ cực, nhà cầm quân người Anh đã không còn giữ được giọng điệu nhẹ nhàng. Ông công khai chỉ trích các học trò, trong một phản ứng cho thấy nội bộ Chelsea đang thực sự căng thẳng.

Thực tế ấy khiến ban lãnh đạo Chelsea đứng trước bài toán vừa nóng bỏng vừa tốn kém bởi nếu muốn thay tướng đội chủ sân Stamford Bridge có thể phải trả giá cực đắt.

Chiến lược gia 42 tuổi đã ký hợp đồng 6,5 năm khi được chọn thay tiền nhiệm Enzo Maresca dẫn dắt Chelsea vào hồi tháng 1.

HLV Liam Rosenior đang chịu áp lực rất lớn sau chuỗi phong độ tệ hại của Chelsea. Ảnh: Alamy

Do mới ký hợp đồng thời hạn 6,5 năm, Chelsea có thể phải bổi thường số tiền lên tới 24 triệu bảng Anh nếu lúc này họ sa thải HLV Liam Rosenior. Ảnh: Shutterstock Editorial

Tại đây, ông Rosenior đang nhận mức lương 4 triệu bảng mỗi năm. Điều đó đồng nghĩa, nếu hợp đồng không có những điều khoản bảo vệ đặc biệt cho Chelsea, họ có thể phải chi khoản bồi thường lên tới 24 triệu bảng để chấm dứt sớm nhiệm kỳ của ông.

Số tiền khủng nói trên đủ khiến bất kỳ ông chủ nào cũng phải cân nhắc. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Chelsea cũng đang bị đẩy vào thế khó khi kết quả trên sân ngày càng báo động.

Trận thua Brighton khiến The Blues bị Liverpool, đội đang giữ suất cuối cùng dự Champions League mùa sau, bỏ xa tới 7 điểm. Không dừng ở đó, thất bại tại sân Amex còn kéo Chelsea vào một cột mốc tồi tệ chưa từng thấy suốt hơn 100 năm qua.

Thống kế cho thấy Chelsea lần đầu tiên kể từ năm 1912 đã thua 5 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không ghi nổi lấy một bàn danh dự.

Thành tích của HLV Liam Rosenior tại Chelsea Tổng số trận đã đấu: 23 Số trận thắng: 11 Số trận hòa: 2 Số trận thua: 10 Số bàn thắng: 47 Số bàn thua: 38

Nếu các đồng chủ sở hữu Todd Boehly và Behdad Eghbali quyết định "trảm tướng Rosenior", họ sẽ phải tìm HLV thứ 4 cho Chelsea chỉ trong một mùa giải.

Trước đó, HLV Enzo Maresca đã bị bật bãi khỏi Stamford Bridge sau khi quan hệ hậu trường đổ vỡ hoàn toàn vào thời điểm đầu năm mới 2026.

Điều trớ trêu là HLV Maresca ra đi chỉ ít tháng sau khi giúp Chelsea vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Trong quãng chuyển giao, HLV Calum McFarlane từng nắm đội tạm quyền 2 trận trước khi ông Rosenior xuất hiện.

Chelsea vẫn còn cơ hội cứu vãn mùa bóng khi gặp Leeds vào cuối tuần để tranh vé vào chung kết Cup FA. Nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng giành danh hiệu, thầy trò HLV Rosenior phải cải thiện toàn diện ngay lập tức.

Phát biểu sau trận thua Brighton, chiến lược gia Rosenior gằn giọng với các học trò: "Đó là màn trình diễn không thể chấp nhận được ở mọi khía cạnh. Không thể bào chữa, không thể chấp nhận về thái độ của họ".

"Màn thể hiện hôm nay yếu kém từ cách chúng tôi thủng lưới, số pha tranh chấp thua thiệt, đến sự thiếu quyết liệt của cả đội. Mọi thứ cần phải thay đổi mạnh mẽ ngay lập tức" - nhà cầm quân này nói thêm.

