Chelsea thắng đẹp Brentford, mãn nhãn ngày ra mắt tân HLV Liam Rosenior

Áp lực đè nặng lên vai nhà cầm quân HLV Rosenior khi đoàn quân Chelsea dưới quyền ông bước ra sân Stamford Bridge giữa những tiếng la chộ vang khắp 4 phía khán đài.

Người hâm mộ dường như không còn giữ được sự kiên nhẫn khi thành tích của "The Blues" quá mờ nhạt dù đã phải thay tướng…

Chelsea và mệnh lệnh phải thắng dù nhiệm vụ không hề dễ dàng

Brentford suýt đánh sập mọi phòng tuyến sau cùng của đội chủ sân Stamford Bridge ngay ở phút 21 khi Kevin Schade có bóng trong tư thế thuận lợi trước khung thành gần như trống trải.

Trung vệ Trevoh Chalobah trượt chân, Tosin Adarabioyo kịp thời cản phá nhưng may mắn không đốt lưới nhà do thủ thành Robert Sánchez xuất sắc cứu thua trong gang tấc.

Robert Sanchez cứu thua ấn tượng

Chỉ 5 phút sau tình huống đó, Chelsea trừng phạt sai lầm của đối thủ. Enzo Fernández tranh chấp quyết liệt khiến Michael Kayode phá bóng lỗi, tạo điều kiện cho Joao Pedro băng xuống dứt điểm quyết đoán từ rìa vòng cấm, mở tỉ số trận đấu.

Dù ban đầu chân sút người Brazil bị bắt lỗi việt vị, bàn thắng vẫn được công nhận sau khi VAR vào cuộc.

Joao Pedro mở tỉ số cho Chelsea

Bị dẫn bàn, Brentford nỗ lực đáp trả và tạo ra một vài cơ hội đáng chú ý. Mathias Jensen có pha bắt vôlê chệch cột dọc sau đường chuyền thông minh của Mikkel Damsgaard.

Ở chiều ngược lại, Chelsea cũng bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi Pedro Neto căng ngang nhưng Alejandro Garnacho lại dứt điểm chệch khung thành ở cự ly rất gần.

Alejandro Garnacho bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc

Sau giờ nghỉ, Brentford đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Robert Sánchez tiếp tục chơi chắc chắn khi kịp đưa chân cản phá cú sút trong tư thế đối mặt của Kevin Schade.

Thế trận dần lắng xuống khi Chelsea kiểm soát tốt khu trung tuyến và không cho đối thủ nhiều khoảng trống.

Thủ môn Caoimhin Kelleher phạm lỗi với Liam Delap...

Bước ngoặt đến ở những phút cuối trận, khi Caoimhin Kelleher xử lý lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Liam Delap cướp bóng và buộc thủ môn đội khách phải phạm lỗi. Trên chấm 11 m, Cole Palmer dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.

Cole Palmer không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm 11m

Kết quả này giúp Chelsea có chiến thắng thứ hai sau 9 lần chạm trán Brentford tại Premier League, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự UEFA Champions League. Với Brentford, thất bại sân khách trong trận derby London không quá đáng lo khi họ vẫn đang bám sát nhóm trên, chỉ kém Chelsea ở vị trí thứ 6 đúng một bậc và ít hơn vỏn vẹn 1 điểm.