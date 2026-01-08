HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Fulham đẩy Chelsea chìm sâu trong thất vọng

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Chưa chính thức cầm quân nhưng tân HLV trưởng Liam Rosenior vẫn phải chứng kiến thất bại của Chelsea khi chạm trán Fulham ở trận derby London sáng 8-1.

Chelsea vừa bổ nhiệm HLV Liam Rosenior, song nhà cầm quân này chỉ có mặt trên khán đài, còn HLV tạm quyền Calum McFarlane mới là người trực tiếp chỉ đạo đội bóng. 

Ngay từ đầu trận, Fulham đã cho thấy quyết tâm cao độ. Chỉ sau chưa đầy 2 phút, Harry Wilson có cơ hội mở tỉ số nhưng cú sút vội vàng của anh bị thủ môn Robert Sanchez cản phá.

Fulham thắng derby London, Chelsea chìm sâu trong thất vọng - Ảnh 1.

Tân HLV trưởng Liam Rosenior có quá nhiều việc phải làm với Chelsea hậu tái thiết

Chelsea cũng nhanh chóng đáp trả với những tình huống cố định nguy hiểm. Enzo Fernandez liên tiếp tạo sóng gió từ các quả phạt góc, trong đó đáng chú ý là pha đánh đầu trúng xà ngang của Andrey Santos, trước khi thủ môn Bernd Leno của Fulham xuất sắc cản phá cú sút bồi của Moises Caicedo.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 22. Từ một pha phát bóng dài của Leno, Harry Wilson bứt tốc thoát xuống và bị Marc Cucurella kéo ngã trong tư thế đối mặt khung thành. Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với hậu vệ Chelsea sau khi VAR xác nhận đây là tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Fulham thắng derby London, Chelsea chìm sâu trong thất vọng - Ảnh 2.

Chelsea mất người dù Marc Cucurella vừa trở lại sau chấn thương

Chelsea chơi thiếu người từ rất sớm, nhưng vẫn đứng vững đến hết hiệp một. Thậm chí, Fulham còn bị từ chối bàn thắng ở phút bù giờ khi Wilson dứt điểm tung lưới Chelsea, song Raul Jimenez đã rơi vào thế việt vị trong pha bóng trước đó.

Sau giờ nghỉ, Fulham đẩy cao tốc độ và nhanh chóng cụ thể hóa lợi thế. Phút 55, Raul Jimenez bật cao đánh đầu dũng mãnh từ đường tạt chuẩn xác của Sander Berge, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Fulham thắng derby London, Chelsea chìm sâu trong thất vọng - Ảnh 3.

Raul Jimenez đánh đầu ghi bàn mở điểm cho Fulham

Chelsea không chấp nhận buông xuôi. Phút 72, Liam Delap – trong lần đá chính hiếm hoi – tận dụng tốt tình huống lộn xộn sau quả phạt góc của Pedro Neto để dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Premier League trong màu áo Chelsea, gỡ hòa 1-1.

Fulham thắng derby London, Chelsea chìm sâu trong thất vọng - Ảnh 4.

Liam Delap ghi bàn đầu tiên trong màu áo Chelsea tại Ngoại hạng Anh

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với kết quả hòa, Fulham lại lên tiếng đúng lúc. Phút 81, Harry Wilson nhận bóng ở rìa vòng cấm, tung cú dứt điểm quyết đoán, bóng chạm người Reece James đổi hướng khiến thủ môn Sanchez bó tay, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Fulham thắng derby London, Chelsea chìm sâu trong thất vọng - Ảnh 5.

Harry Wilson nhấn chìm Chelsea trong nỗi thất vọng

Thắng lợi này giúp Fulham kéo dài chuỗi 6 trận bất bại tại Premier League, vươn lên vị trí thứ 8 với 31 điểm, chỉ kém Chelsea về hiệu số bàn thắng bại và còn cách top 4 đúng 3 điểm. 

Ngược lại, Chelsea nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 5, đồng thời tiếp tục đối mặt với bài toán kỷ luật khi đã nhận tới 5 thẻ đỏ chỉ sau 21 vòng đấu.

Fulham vòng 21 Ngoại hạng Anh Fulham 2-1 Chelsea Marc Cucurella Harry Wilson Chelsea Liam Delap HLV Liam Rosenior
