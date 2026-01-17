Soi tỉ số trận Chelsea - Brentford: Không dễ bắt nạt Bầy ong

Joao Pedro (Chelsea) và Igor Thiago (Brentford)

Chelsea gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ trong những trận đấu dịp lễ hội, và HLV Enzo Maresca đã phải trả giá cho những kết quả tệ hại đó khi đội chỉ giành đúng 3 điểm trong 5 trận Premier League gần nhất.

Tân HLV Liam Rosenior đang nỗ lực mang vinh quang trở lại Stamford Bridge và chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1.80 trên sân nhà chắc chắn mang lại cho người hâm mộ lý do để lạc quan trước chuyến làm khách của Brentford. Liam Rosenior có thể dựa vào những cầu thủ chủ chốt, khi tất cả các ngôi sao chủ lực đều đã hồi phục và trở lại đội hình.

Ngược lại, Brentford không chỉ là đối thủ đáng gờm trong trận derby Tây London, họ cũng có phong độ tốt hơn khi giành 14 điểm trong 6 trận gần nhất (thắng 4, hòa 2), vượt xa 6 điểm của Chelsea trong cùng giai đoạn (thắng 1, hòa 3, thua 2). Vì thế, không phải vô cớ mà Brentford xếp trên Chelsea đến 3 bậc trên bảng xếp hạng, dù cách nhau chỉ 2 điểm.

Hồi đầu mùa, Chelsea đã đánh rơi chiến thắng ở phút cuối cùng trước Bầy ong để chịu kết quả hòa 2-2 đầy tiếc nuối. Cole Palmer và Moises Caicedo giúp Chelsea vượt lên dẫn 2-1 ở phút 86, nhưng Fabio Carvalho đã gỡ hòa cho Bầy ong phút 90+4.

Dù sao, Chelsea cũng đã kéo dài chuỗi trận bất bại (trên mọi đấu trường) trên sân của Brentford lên con số 10 (4 thắng, 5 hòa) kể từ thất bại gần nhất tại sân Gtech vào tháng 10-1938 ở giải hạng Nhất.

Tuy nhiên, câu chuyện ở sân Stamford Bridge lại hoàn toàn khác, khi The Blues liên tiếp bị Bầy ong chích để phải nhận 3 trận thua từ năm đến 2022 đến 2023. Lần gặp gần nhất vào tháng 12-2024, Chelsea đã khắc phục được nhược điểm để thắng Brentford 2-1 tại Stamford Bridge nhờ công Marc Cucurella và Nicolas Jackson. Đó là chiến thắng trên sân nhà đầu tiên của Chelsea trước Brentford tại giải đấu sau 78 năm.

Nhìn chung, Chelsea chỉ có lợi thế sân nhà nhưng thua sút đối thủ trong đối đầu và trong cả phong độ. Chẳng ai biết liệu tân HLV Liam Rosenior có thể mang lại phép màu trong trận derby London gai góc này.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, hầu hết đều ủng hộ Chelsea giành chiến thắng. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson, cựu tiền đạo Chris Sutton đều chọn kết quả 2-1, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp đoán kết quả hòa 2-2, còn bình luận viên đài Sky Sport Knows Jones chọn tỉ số 1-1.

Chelsea sẽ so tài cùng Brentford lúc 22 giờ (giờ Việt Nam) tối nay 17.1.

Dự đoán: Chelsea - Brentford 2-2

Đối đầu trực tiếp

- Trong 24 lần chạm trán, Chelsea thắng 11, hòa 6 và thua 7 trận. Nhưng những con số thống kê đó không nói hết sự thật về cuộc đối đầu này.

- Đội sắm vai chủ nhà không thắng trong bất kỳ trận nào trong sáu lần gặp nhau đầu tiên tại Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Brentford, trước khi The Blues giành chiến thắng 2-1 trên sân Stamford Bridge vào tháng 12-2024.

- Tổng cộng 11 trong số 12 bàn thắng của Brentford trước Chelsea đều được ghi trong hiệp 2.

13-9-2025 Brentford Chelsea 2-2 06-4-2025 Brentford Chelsea 0-0 15-12-2024 Chelsea Brentford 2-1 02-3-2024 Brentford Chelsea 2-2 28-10-2023 Chelsea Brentford 0-2 26-4-2023 Chelsea Brentford 0-2 19-10-2022 Brentford Chelsea 0-0 02-4-2022 Chelsea Brentford 1-4 16-10-2021 Brentford Chelsea 0-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 17/1 22:00 [8] Chelsea - Brentford [5] 1.85 0 : 3/4 2.025 1.825 2 3/4 2.025

Tỉ lệ khởi điểm của trận đấu là Chelsea chấp Brentford nửa một,lún tiền, chỉ ăn 85, thua đủ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, thị trường đã đổ nhanh về cửa dưới nên giá chuyển thành cho lựa. Đến sáng nay, xu thế đó vẫn không suy giảm nên giá chuyển thành nửa một, ăn đủ, thua 85. Tuy nhiên, trưa nay, thị trường đổ mạnh vào cửa dưới nên Chelsea chỉ còn chấp nửa trái, ăn 85, thua đủ. Chọn cửa dưới chắc ăn hơn.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.9, trong lúc 2-2 ăn đến 13. Nhưng các kết quả thắng của Chelsea rất được quan tâm. Nhiều nhất là tỉ số Chelsea thắng 2-1 với giá đặt 1 ăn 8, 1-0 ăn 9.2, còn 2-0 thì ăn 10. Dù Brentford thắng 3 trong 4 lần chơi trên sân Stamford Bridge, thị trường vẫn đánh giá thấp họ, cửa thắng 1-2 của Brentford có mệnh giá đặt 1 ăn 13, còn 0-1 ăn 15, trong lúc 0-2 ăn đến 25.



