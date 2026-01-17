HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Chelsea - Brentford: Không dễ bắt nạt Bầy ong

Trung Dũng

(NLĐO) - Chelsea gặp Brentford lúc 22 giờ ngày 17-1 là trận derby London khó chơi nhất khi họ chỉ thắng Bầy ong đúng 1 lần trong 78 năm.

Soi tỉ số trận Chelsea – Brentford: Không dễ bắt nạt Bầy ong - Ảnh 1.

Joao Pedro (Chelsea) và Igor Thiago (Brentford)

Chelsea gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ trong những trận đấu dịp lễ hội, và HLV Enzo Maresca đã phải trả giá cho những kết quả tệ hại đó khi đội chỉ giành đúng 3 điểm trong 5 trận Premier League gần nhất.

Tân HLV Liam Rosenior đang nỗ lực mang vinh quang trở lại Stamford Bridge và chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1.80 trên sân nhà chắc chắn mang lại cho người hâm mộ lý do để lạc quan trước chuyến làm khách của Brentford. Liam Rosenior có thể dựa vào những cầu thủ chủ chốt, khi tất cả các ngôi sao chủ lực đều đã hồi phục và trở lại đội hình.

TIN LIÊN QUAN

Ngược lại, Brentford không chỉ là đối thủ đáng gờm trong trận derby Tây London, họ cũng có phong độ tốt hơn khi giành 14 điểm trong 6 trận gần nhất (thắng 4, hòa 2), vượt xa 6 điểm của Chelsea trong cùng giai đoạn (thắng 1, hòa 3, thua 2). Vì thế, không phải vô cớ mà Brentford xếp trên Chelsea đến 3 bậc trên bảng xếp hạng, dù cách nhau chỉ 2 điểm.

Hồi đầu mùa, Chelsea đã đánh rơi chiến thắng ở phút cuối cùng trước Bầy ong để chịu kết quả hòa 2-2 đầy tiếc nuối. Cole Palmer và Moises Caicedo giúp Chelsea vượt lên dẫn 2-1 ở phút 86, nhưng Fabio Carvalho đã gỡ hòa cho Bầy ong phút 90+4.

Dù sao, Chelsea cũng đã kéo dài chuỗi trận bất bại (trên mọi đấu trường) trên sân của Brentford lên con số 10 (4 thắng, 5 hòa) kể từ thất bại gần nhất tại sân Gtech vào tháng 10-1938 ở giải hạng Nhất.

Tuy nhiên, câu chuyện ở sân Stamford Bridge lại hoàn toàn khác, khi The Blues liên tiếp bị Bầy ong chích để phải nhận 3 trận thua từ năm đến 2022 đến 2023. Lần gặp gần nhất vào tháng 12-2024, Chelsea đã khắc phục được nhược điểm để thắng Brentford 2-1 tại Stamford Bridge nhờ công Marc Cucurella và Nicolas Jackson. Đó là chiến thắng trên sân nhà đầu tiên của Chelsea trước Brentford tại giải đấu sau 78 năm.

Nhìn chung, Chelsea chỉ có lợi thế sân nhà nhưng thua sút đối thủ trong đối đầu và trong cả phong độ. Chẳng ai biết liệu tân HLV Liam Rosenior có thể mang lại phép màu trong trận derby London gai góc này.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, hầu hết đều ủng hộ Chelsea giành chiến thắng. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson, cựu tiền đạo Chris Sutton đều chọn kết quả 2-1, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp đoán kết quả hòa 2-2, còn bình luận viên đài Sky Sport Knows Jones chọn tỉ số 1-1.

Chelsea sẽ so tài cùng Brentford lúc 22 giờ (giờ Việt Nam) tối nay 17.1.

Dự đoán: Chelsea - Brentford 2-2

Đối đầu trực tiếp

- Trong 24 lần chạm trán, Chelsea thắng 11, hòa 6 và thua 7 trận. Nhưng những con số thống kê đó không nói hết sự thật về cuộc đối đầu này.

- Đội sắm vai chủ nhà không thắng trong bất kỳ trận nào trong sáu lần gặp nhau đầu tiên tại Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Brentford, trước khi The Blues giành chiến thắng 2-1 trên sân Stamford Bridge vào tháng 12-2024.

- Tổng cộng 11 trong số 12 bàn thắng của Brentford trước Chelsea đều được ghi trong hiệp 2.

13-9-2025

Brentford

Chelsea

2-2

06-4-2025

Brentford

Chelsea

0-0

15-12-2024

Chelsea

Brentford

2-1

02-3-2024

Brentford

Chelsea

2-2

28-10-2023

Chelsea

Brentford

0-2

26-4-2023

Chelsea

Brentford

0-2

19-10-2022

Brentford

Chelsea

0-0

02-4-2022

Chelsea

Brentford

1-4

16-10-2021

Brentford

Chelsea

0-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

17/1 22:00

[8] Chelsea - Brentford [5]

1.85

0 : 3/4

2.025

1.825

2 3/4

2.025

17/1 22:00

[8] Chelsea - Brentford [5]

1.925

0 : 3/4

1.95

1.80

2 3/4

2.05

17/1 22:00

[8] Chelsea vs Brentford [5]

2.05

0 : 3/4

1.85

1.825

2 3/4

2.075

17/1 22:00

[8] Chelsea vs Brentford [5]

1.875

0 : 1/2

2.025

2.025

3

1.85

Tỉ lệ khởi điểm của trận đấu là Chelsea chấp Brentford nửa một,lún tiền, chỉ ăn 85, thua đủ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, thị trường đã đổ nhanh về cửa dưới nên giá chuyển thành cho lựa. Đến sáng nay, xu thế đó vẫn không suy giảm nên giá chuyển thành nửa một, ăn đủ, thua 85. Tuy nhiên, trưa nay, thị trường đổ mạnh vào cửa dưới nên Chelsea chỉ còn chấp nửa trái, ăn 85, thua đủ. Chọn cửa dưới chắc ăn hơn.

Soi tỉ số trận Chelsea – Brentford: Không dễ bắt nạt Bầy ong - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.9, trong lúc 2-2 ăn đến 13. Nhưng các kết quả thắng của Chelsea rất được quan tâm. Nhiều nhất là tỉ số Chelsea thắng 2-1 với giá đặt 1 ăn 8, 1-0 ăn 9.2, còn 2-0 thì ăn 10. Dù Brentford thắng 3 trong 4 lần chơi trên sân Stamford Bridge, thị trường vẫn đánh giá thấp họ, cửa thắng 1-2 của Brentford có mệnh giá đặt 1 ăn 13, còn 0-1 ăn 15, trong lúc 0-2 ăn đến 25.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Fulham - Chelsea: Chia điểm ở Craven Cottage

Soi tỉ số trận Fulham - Chelsea: Chia điểm ở Craven Cottage

(NLĐO) - Sau khi xuất sắc cầm chân Liverpool, Fulham không giấu tham vọng đánh bại Chelsea trên sân nhà, dù họ thường lép vế trong trận derby London này.

Soi tỉ số trận Crystal Palace - Aston Villa: Trả mối hận lượt đi

(NLĐO) - Aston Villa kéo quân đến Selhurst Park với mục tiêu giành 3 điểm khi họ đang có phong độ sân khách xuất sắc, trong khi Palace lại sa sút trên sân nhà.

Soi tỉ số trận Fulham - Liverpool: Hứa hẹn mưa bàn thắng

(NLĐO) - Fulham tiếp Liverpool trên sân Craven Cottage hứa hẹn cơn mưa bàn thắng khi 4 trận gần nhất giữa 2 đội ở Premier League có đến 20 bàn thắng được ghi.

Chelsea Brentford Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo