Liam Rosenior và bài toán tái thiết Chelsea

"The Blues" vừa nhận thất bại 1-2 trước Fulham ở vòng 21 Ngoại hạng. Trong ngày thi đấu mà tân HLV Liam Rosenior chỉ có thể quan sát từ khán đài, Chelsea đã phô bày tất cả những vấn đề mà CLB đang đối diện, qua đó phác họa mức độ khó khăn trong nhiệm vụ của chiến lược gia người Anh.

Chelsea bộc lộ nhiều vấn đề trong trận thua trước Fulham (Ảnh: chelseafc)

Kể từ tháng 8, đây là lần đầu tiên Chelsea rơi khỏi top 5 Premier League, tụt xuống vị trí thứ 8, một cú trượt dài đáng báo động nếu nhìn lại việc họ từng được xem là ứng viên vô địch tiềm năng hồi tháng 11. Chỉ thắng một trong 9 trận gần nhất tại Ngoại hạng, 2 trong 11 trận trên mọi đấu trường, đội bóng Tây London đang trả giá cho một chuỗi quyết định thiếu ổn định cả trong và ngoài sân cỏ. Sự ra đi của Enzo Maresca sau mâu thuẫn công khai với ban lãnh đạo càng làm nổi bật bức tranh hỗn loạn đó.

Thách thức đầu tiên của Rosenior không nằm ở chiến thuật, mà ở mối quan hệ với người hâm mộ. Trong trận hòa trước Bournemouth ngày cuối năm vừa qua, những tiếng hô nhắc tên Roman Abramovich, người đã thành công thay đổi diện mạo Chelsea trước đây, cho thấy niềm tin của cổ động viên "The Blues" đã sứt mẻ nghiêm trọng.

Nhà cầm quân 41 tuổi hiểu rõ điều đó khi liên tục nhấn mạnh từ "thắng" trong buổi phỏng vấn đầu tiên. Với Chelsea lúc này, chỉ có kết quả tích cực mới có thể xoa dịu đám đông.

Bài toán thứ hai mang tên "sự nhất quán", vấn đề đã đeo bám Chelsea suốt nhiều mùa giải. Chi hơn 1,5 tỉ bảng cho chuyển nhượng kể từ năm 2022, đội bóng London sở hữu đội hình trẻ nhất Premier League với độ tuổi trung bình dưới 24.

Liam Rosenior theo dõi trận đấu tại Craven Cottage từ khán đài (Ảnh: AP)

Trong lịch sử, chưa có đội bóng nào trẻ như vậy từng vô địch Ngoại hạng Anh. Đáng lo ngại hơn, đó cũng là "căn bệnh" từng xuất hiện tại Strasbourg, CLB trước đây của Rosenior. Dưới thời chiến lược gia người Anh, đội bóng Pháp, với độ tuổi trung bình khoảng 21, chỉ thắng hai trong 10 trận đấu gần nhất tại Ligue 1. Sự trẻ trung cần được bổ trợ bằng cấu trúc, kinh nghiệm và những nguyên tắc rõ ràng nếu Chelsea muốn tiếp tục tham dự Champions League.

Kỷ luật là mảnh ghép thứ ba, và có lẽ cấp bách nhất ở thời điểm hiện tại. Chelsea đang dẫn đầu Ngoại hạng về số thẻ phạt kể từ đầu mùa giải 2023-2024 với 251 thẻ vàng và 11 thẻ đỏ. Riêng mùa này, họ đã nhận 5 thẻ đỏ và đang tiến sát kỷ lục không mong muốn của chính mình được thiết lập vào mùa giải 2007-2008.

Rosenior ký hợp đồng dẫn dắt Chelsea đến năm 2032 (Ảnh: chelseafc)

Chelsea đang phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc. Họ sẽ gặp Charlton ở FA Cup, chạm trán Arsenal tại bán kết Cúp Liên đoàn. Sau đó, "The Blues" sẽ tranh tài cùng Brentford trong trận ra mắt thực sự của Rosenior tại Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Liam Rosenior sẽ còn rất nhiều việc phải làm để hướng tới mục tiêu tối thiểu mùa giải này, giành vé dự Champions League.

Chiếc thẻ đỏ của Marc Cucurella trong cuộc chạm trán Fulham, cùng 3 thẻ vàng liên tiếp vì hành động phản đối trọng tài của Cole Palmer, Enzo Fernandez và Tosin Adarabioyo, cho thấy sự mất kiểm soát về cảm xúc, điều không thể tồn tại ở một đội bóng muốn cạnh tranh đỉnh cao. Rosenior sẽ phải siết chặt kỷ cương, không chỉ trên sân mà cả ở băng ghế huấn luyện.



