Đại thắng Wolves, Chelsea lên nhì bảng Ngoại hạng Anh

Dù vừa trở về từ đấu trường châu Âu hồi giữa tuần, Chelsea không cho thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi nơi các cầu thủ.

HLV Enzo Maresca thực hiện tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, nhưng các vị trí trên sân đều hòa nhập tốt và giúp đội chủ nhà nhập cuộc đầy hưng phấn.



Wolverhampton cầm cự suốt 45 phút đầu tiên

Ngay những phút đầu, thủ môn Sam Johnstone của Wolves đã phải hai lần cứu thua trước các pha dứt điểm của Enzo Fernandez và Alejandro Garnacho.

Lối chơi phòng ngự kín kẽ phần nào giúp Wolves đứng vững suốt hiệp một, trận đấu trôi qua trong thế giằng co.

Malo Gusto ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp trong màu áo Chelsea

Bước sang hiệp hai, Chelsea đẩy cao tốc độ và nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế. Phút 51, Garnacho đi bóng khéo léo bên cánh trái rồi tạt chuẩn xác để hậu vệ Malo Gusto băng vào đánh đầu ghi bàn mở tỉ số.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của hậu vệ người Pháp. Bàn thua khiến Wolves buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng đó lại là cơ hội để Chelsea khai thác tốc độ và sự sáng tạo ở hai cánh.

Joao Pedro nhân đôi cách biệt, tìm lại cảm hứng ghi bàn

Chỉ vài phút sau khi được tung vào sân, tài năng trẻ Estevao đã để lại dấu ấn. Anh vượt qua hậu vệ đối phương bên phải rồi căng ngang như đặt để Joao Pedro dứt điểm một chạm nâng tỉ số lên 2-0.

Tình huống phối hợp đậm chất Nam Mỹ giúp Chelsea kiểm soát hoàn toàn thế trận và khiến Wolves đuối dần.

Pedro Neto nhấn chìm đội bóng cũ, ấn định tỉ số 3-0

Trong một pha phản công nhanh ở phút 73, Garnacho tiếp tục bứt tốc bên trái trước khi chuyền ngang để Pedro Neto dứt điểm vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-0. Dù từng khoác áo Wolves, Pedro Neto vẫn ăn mừng đầy cảm xúc trong màu áo đội bóng mới.

Pedro Neto chia vui cùng đồng đội Garnacho

Chiến thắng này giúp Chelsea có 4 chiến thắng trong năm vòng đấu gần nhất, khẳng định họ đang thực sự trở lại với cuộc đua vô địch.

Ngược lại, Wolves tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi chưa có chiến thắng nào mùa này và đang đứng cuối bảng, đối mặt nguy cơ lớn phải chiến đấu trụ hạng ngay từ đầu mùa.