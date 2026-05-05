Thể thao

Chelsea thua thảm Nottingham Forest, hết cơ hội đua tranh ở Ngoại hạng

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Cú đúp của Taiwo Awoniyi giúp Nottingham Forest giành chiến thắng 3-1 ngay tại sân Stamford Bridge, đẩy Chelsea vào tình cảnh vô cùng thất vọng.

Chelsea bước vào trận đấu với kỳ vọng cải thiện được phong độ sau khi giành quyền vào bán kết FA Cup. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ với HLV tạm quyền Calum McFarlane và các cầu thủ chủ nhà khi đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị của Nottingham Forest chơi bóng "như lên đồng"…

Mới phút thứ 2, từ pha tạt bóng của Dilane Bakwa, Taiwo Awoniyi bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Robert Sánchez, mở tỉ số cho đội khách.

Taiwo Awoniyi đánh đầu mở tỉ số cho Nottingham Forest

Chưa kịp hoàn hồn, hàng thủ Chelsea tiếp tục mắc sai lầm. Phút 14, Malo Gusto kéo ngã Awoniyi trong vòng cấm, buộc trọng tài phải tham khảo VAR và cho Nottingham hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Igor Jesus dứt điểm thành công, nâng tỉ số lên 2-0.

Igor Jesus sút thắng phạt đền, nhân đôi cách biệt cho Forest

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, Chelsea lại tỏ ra bế tắc trong khâu dứt điểm. Enzo Fernández sút dội cột, còn Cole Palmer bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt khi không thắng được thủ môn Matz Sels trên chấm phạt đền cuối hiệp một, trong tình huống trận đấu bị gián đoạn dài vì các pha va chạm khiến hai cầu thủ đôi bên phải rời sân.

Bi kịch khi Cole Palmer sút hỏng phạt đền

Sang hiệp 2, mọi nỗ lực hòng cứu vãn tình thế của Chelsea nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh. Phút 52, cầu thủ vừa vào sân thay người Morgan Gibbs-White kiến tạo để Awoniyi dễ dàng đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và nâng tỉ số lên 3-0 sau khi VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ.

Awoniyi hoàn tất cú đúp đầu hiệp 2

Trong thế trận rệu rã, Chelsea gần như không tạo được phản kháng đáng kể. Một bàn thắng của João Pedro bị từ chối vì việt vị, trước khi chính tiền đạo người Brazil ghi bàn danh dự ở phút bù giờ với cú "xe đạp chổng ngược" đẹp mắt, chấm dứt chuỗi hơn 9 giờ không ghi bàn của đội chủ sân Stamford Bridge.

TIN LIÊN QUAN
Bàn gỡ danh dự của Joao Pedro quá muộn màng

Thất bại 1-3 khiến Chelsea tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Họ đã thua 6 trận liên tiếp tại Premier League, thành tích tệ nhất trong hơn ba thập kỷ, và rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, chính thức hết cơ hội cạnh tranh nhóm dự Champions League.

Thảm bại sân nhà, Chelsea hết mơ tranh vé châu Âu

Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc dù tung ra đội hình xoay tua mạnh. 

Đoàn quân của HLV Vítor Pereira gần như đã trụ hạng thành công khi nới rộng khoảng cách với nhóm xuống hạng lên thành 6 điểm, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi trước trận bán kết lượt về Europa League gặp Aston Villa.

