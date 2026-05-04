Soi tỉ số trận Chelsea - Nottingham Forest: Chủ nhà quật khởi

Cole Palmer (phải) hy vọng trở lại để giúp Chelsea đánh bại Nottingham Forest

Chelsea và Nottingham Forest sẽ đối đầu tại Stamford Bridge trong một trận chiến mà tinh thần thi đấu có thể quyết định kết quả. Phong độ đôi bên hết sức khác biệt khi Chelsea sa sút tệ hại, để thua đến 6 trong 7 trận gần nhất, trong lúc Nottingham Forest lại đang phục hồi phong độ đỉnh cao khi bất bại trong 6 trận và thắng 2 trận sân khách gần đây ở Ngoại hạng Anh.

Những kết quả thảm hại ở Premier League đã khiến HLV Liam Rosenior bị sa thải khi Chelsea giờ tụt xuống tận vị trí thứ 9 với 48 điểm sau 34 trận. Khi phong độ chạm đáy, HLV tạm quyền McFarlane vẫn tin là Chelsea sẽ quật khởi đúng lúc ở Stamford Bridge để quay trở lại cạnh tranh suất dự Europa League hoặc Conference League.

HLV tạm quyền McFarlane đã dẫn dắt Chelsea vào chung kết cúp FA với Manchester City (ngày 16-5 tới) quả quyết tầm quan trọng của chiến thắng Nottingham Forest khi 3 điểm cộng thêm sẽ đưa The Blues trở lại thứ 7 (hơn Brentford hiệu số thắng bại) và chỉ kém suất dự Europa League của Brighton đúng 1 điểm.

Trước mắt, Chelsea cần cần cải thiện phong độ tệ, hại ở Premier League khi chỉ giành được 0,90 điểm mỗi trận trong 10 trận gần nhất. Vấn đề phòng ngự vẫn là mối lo ngại, khi Chelsea của Liam Rosenior để thủng lưới trung bình 2,10 bàn mỗi trận, trong khi chấn thương của Estevao, Reece James và Jamie Gittens hạn chế lựa chọn của họ.

Đối thủ của Chelsea, Nottingam Forest đang tràn đầy tự tin sau chiến thắng áp đảo 5-0 trước Sunderland và đang nỗ lực để trụ hạng Premier League. Đợt sa sút giữa mùa khiến Nottingam Forest tụt xuống thứ 16 với 39 điểm, nhưng họ vẫn còn hơn đội cầm đèn đỏ West Ham 3 điểm và có hiệu số thắng bại tốt hơn với 10 bàn thắng.

Mối đe dọa rớt hạng đối với Nottingam Forest không đáng ngại lắm khi những trận của họ gặp Newcastle, Manchester United và Bournemouth - những đội có lẽ chẳng còn động lực ganh đua. Phong độ gần đây của Nottingham rất ấn tượng, giành được trung bình 1,90 điểm mỗi trận, trong khi thành tích sân khách nổi bật với 2,20 điểm/trận và trung bình 2,60 bàn thắng/trận. Về phòng ngự, Nottingham cũng rất chắc chắn, chỉ để thủng lưới trung bình 0,70 bàn/trận.

Nhưng khó khăn nhất với Nottingham trong chuyến hành quân đến Stamford Bridge chính là trận bán kết Europa League trên sân Aston Villa vào tối thứ Năm, khi họ đã thực sự thắng 1-0 ở lượt đi. Tham vọng châu Âu sẽ gây xao lãng cho Nottingham và mở ra cơ hội lớn cho Chelsea quật khởi ở Stamford Bridge.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không ít người vẫn tin là Nottingham sẽ cầm chân Chelsea trận này. Cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán Chelsea sẽ thắng 2-1, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson dè dặt hơn với kết quả 1-0. Cựu tiền đạo Chris Sutton chọn kết quả hòa 1-1, trong lúc bình luận viên Sky Sport Knows Jones đoán kết quả hòa 2-2.

Dự đoán: Chelsea - Nottingham Forest 2-1 (diễn ra lúc 21 giờ - giờ Việt Nam tối thứ Hai, ngày 4-5-2026)

Đối đầu trực tiếp

18-10-2025 Nottingham Chelsea 0-3 25-5-2025 Nottingham Forest Chelsea 0-1 06-10-2024 Chelsea Nottingham Forest 1-1 11-5-2024 Nottingham Forest Chelsea 2-3 02-9-2023 Chelsea Nottingham Forest 0-1 13-5-2023 Chelsea Nottingham Forest 2-2 01-1-2023 Nottingham Forest Chelsea 1-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 04/5 21:00 [8] Chelsea vs Nottingham Forest [16] 2.00 0 : 3/4 1.825 1.90 2 3/4 1.95

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Chelsea chấp Nottingham đến nửa một, ăn đủ, thua 82, nhưng sau đó thị trường đã biến động liên tục và đến tối qua, tỉ lệ nửa một của Chelsea đã chuyển thành cho lựa (92-92). Đến trưa nay vẫn là cho lựa (95-95). Các hãng tiết lộ số tiền đặt vào cửa Chelsea chiếm đến 79%. Dù sao thì chọn Chelsea vẫn vui hơn vì Nottingham cần dưỡng quân cho trận Europa League vào thứ Năm tới.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.9, trong lúc 0-0 ăn 14, còn 2-2 ăn 15. Dù sao cửa thắng của Chelsea được đánh giá cao hơn khi 1-0 ăn 7.9, 2-1 ăn 8, còn 2-0 ăn 9.2, 3-1 ăn 13 và 3-0 ăn 14. Cửa thắng của Nottingham cũng là một chọn lựa của những tay chơi mạo hiểm khi 0-1 và `1-2 có mệnh giá đặt 1 ăn 14, còn 0-2 là không thực tế khi đặt 1 ăn đến 27.



