Soi tỉ số trận Chelsea – Brighton: Chờ bất ngờ ở Stamford Bridge

Chelsea sẽ cố gắng hồi phục sau trận thua đau 1-2 trước Manchester United khi họ tiếp đón Brighton trên sân nhà Stamford Bridge. Chelsea đã đánh bại Fulham 2-0 trong trận đấu sân nhà gần nhất và họ cũng nhiều khá năng thắng đối thủ khó chơi như Brighton tại London. Thủ môn Robert Sanchez đã trở lại sau án treo giò, nhưng khả năng ra sân của cả Romeo Lavia và Benoit Badiashile vẫn còn bỏ ngỏ. Tiền đạo Liam Delap vẫn đang trong phòng hồi phục, nên tân binh Joao Pedro sẽ tiếp tục dẫn dắt hàng tấn công khi Cole Palmer phải dưỡng ca chấn thương vòm háng.
Brighton đã đánh rơi hai điểm trong trận hòa 2-2 với Tottenham, trước đó họ cũng thắng Manchester City 2-1, nên báo giới cho rằng họ đang sắm vai trò "kẻ nổi loạn" khi thua dễ Bournemouth 1-2 và Everton 0-2. Liệu Brighton có thể gây sốc cho Chelsea lần này như từng thắng ngược ở London 2-1 hồi tháng 4-2023?
Brighton không có thêm chấn thương nào, nhưng những cầu thủ như Adam Webster, Jack Hinshelwood và Solly March vẫn phải ngồi ngoài. Với lực lượng không suy suyển, HLV Fabian Hurzeler không che giấu ý định chơi tấn công trên sân khách nên khả năng trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng.
Tham khảo ý kiến các chuyên gia, kết quả hòa cũng rất phổ biến: Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 2-1, cựu danh thủ Chris Sutton đoán tỉ số 1-1, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal, Paul Merson đoán kết quả 2-1.
Dự đoán: Chelsea – Brighton 2-1
Đối đầu trực tiếp
|
14-2-2025
|
Brighton
|
Chelsea
|
3-0
|
28-9-2024
|
Chelsea
|
Brighton
|
4-2
|
15-5-2024
|
Brighton
|
Chelsea
|
1-2
|
03-12-2023
|
Chelsea
|
Brighton
|
3-2
|
15-4-2023
|
Chelsea
|
Brighton
|
1-2
|
29-10-2022
|
Brighton
|
Chelsea
|
4-1
|
18-1-2022
|
Brighton
|
Chelsea
|
1-1
|
29-12-2021
|
Chelsea
|
Brighton
|
1-1
|
20-4-2021
|
Chelsea
|
Brighton
|
0-0
|
14-9-2020
|
Brighton
|
Chelsea
|
1-3
English Premier League
Asian Handicap
Over/Under
Home
Handicap
Away
Over
Total
Under
27/09 21:00
[6] Chelsea - Brighton [14]
1.925
0 : 1/2
1.975
2.00
3
1.875
Tỉ lệ trận đấu Chelsea chấp nửa trái cho lựa, đã dịch chuyển đôi chút về phía chủ nhà với giá Chelsea ăn 92, còn Brighton ăn 97. Dù sao thì trong cuộc chiến hứa hẹn nhiều bàn thắng này theo cửa tài vẫn vui hơn, bởi 3 trong 4 trận gần nhất, Chelsea ghi ít nhất 2 bàn/trận
Bình luận (0)