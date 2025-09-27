HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Chelsea – Brighton: Chờ bất ngờ ở Stamford Bridge

Trung Dũng

(NLĐO) - Brighton đang sắm vai "kẻ nổi loạn" khi thắng những độ lớn mà thua những đội nhỏ, nên hãy chờ xem họ có thể gây sốc trên sân Chelsea hay không.

Soi tỉ số trận Chelsea – Brighton: Không có bất ngờ ở Stamford Bridge - Ảnh 1.

Melo Gusto (trái) sút bóng trong trận Chelsea gặp Brighton mùa trước

Chelsea sẽ cố gắng hồi phục sau trận thua đau 1-2 trước Manchester United khi họ tiếp đón Brighton trên sân nhà Stamford Bridge. Chelsea đã đánh bại Fulham 2-0 trong trận đấu sân nhà gần nhất và họ cũng nhiều khá năng thắng đối thủ khó chơi như Brighton tại London. Thủ môn Robert Sanchez đã trở lại sau án treo giò, nhưng khả năng ra sân của cả Romeo Lavia và Benoit Badiashile vẫn còn bỏ ngỏ. Tiền đạo Liam Delap vẫn đang trong phòng hồi phục, nên tân binh Joao Pedro sẽ tiếp tục dẫn dắt hàng tấn công khi Cole Palmer phải dưỡng ca chấn thương vòm háng.

Brighton đã đánh rơi hai điểm trong trận hòa 2-2 với Tottenham, trước đó họ cũng thắng Manchester City 2-1, nên báo giới cho rằng họ đang sắm vai trò "kẻ nổi loạn" khi thua dễ Bournemouth 1-2 và Everton 0-2. Liệu Brighton có thể gây sốc cho Chelsea lần này như từng thắng ngược ở London 2-1 hồi tháng 4-2023?

Brighton không có thêm chấn thương nào, nhưng những cầu thủ như Adam Webster, Jack Hinshelwood và Solly March vẫn phải ngồi ngoài. Với lực lượng không suy suyển, HLV Fabian Hurzeler không che giấu ý định chơi tấn công trên sân khách nên khả năng trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng.

Tham khảo ý kiến các chuyên gia, kết quả hòa cũng rất phổ biến: Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 2-1, cựu danh thủ Chris Sutton đoán tỉ số 1-1, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal, Paul Merson đoán kết quả 2-1.

Dự đoán: Chelsea – Brighton 2-1

Đối đầu trực tiếp

14-2-2025

Brighton

Chelsea

3-0

28-9-2024

Chelsea

Brighton

4-2

15-5-2024

Brighton

Chelsea

1-2

03-12-2023

Chelsea

Brighton

3-2

15-4-2023

Chelsea

Brighton

1-2

29-10-2022

Brighton

Chelsea

4-1

18-1-2022

Brighton

Chelsea

1-1

29-12-2021

Chelsea

Brighton

1-1

20-4-2021

Chelsea

Brighton

0-0

14-9-2020

Brighton

Chelsea

1-3

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

27/09 21:00

[6] Chelsea - Brighton [14]

1.925

0 : 1/2

1.975

2.00

3

1.875

Tỉ lệ trận đấu Chelsea chấp nửa trái cho lựa, đã dịch chuyển đôi chút về phía chủ nhà với giá Chelsea ăn 92, còn Brighton ăn 97. Dù sao thì trong cuộc chiến hứa hẹn nhiều bàn thắng này theo cửa tài vẫn vui hơn, bởi 3 trong 4 trận gần nhất, Chelsea ghi ít nhất 2 bàn/trận


Soi tỉ số trận Chelsea – Brighton: Không có bất ngờ ở Stamford Bridge - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Chelsea – Brighton: Không có bất ngờ ở Stamford Bridge - Ảnh 3.

Rất nhiều người đã chọn kết quả hòa 1-1 nên kéo giá xuống chỉ còn đặt 1 ăn 7.9. Tuy nhiên, ngay sát bên tỉ số đó là cửa thắng cho Chelsea với tỉ số 2-1 đặt 1 ăn chi 8. Trong lúc 1-0 ăn đến 10, còn 2-0 ăn 11. Cơ hội thắng của Brighton không thể xem thường khi tỉ số 1-2 có giá đặt 1 ăn chỉ 12, trong lúc kết quả hòa 2-2 cũng có giá tương tự.


Chelsea
