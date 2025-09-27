Soi tỉ số trận Chelsea – Brighton: Chờ bất ngờ ở Stamford Bridge

Melo Gusto (trái) sút bóng trong trận Chelsea gặp Brighton mùa trước

Chelsea sẽ cố gắng hồi phục sau trận thua đau 1-2 trước Manchester United khi họ tiếp đón Brighton trên sân nhà Stamford Bridge. Chelsea đã đánh bại Fulham 2-0 trong trận đấu sân nhà gần nhất và họ cũng nhiều khá năng thắng đối thủ khó chơi như Brighton tại London. Thủ môn Robert Sanchez đã trở lại sau án treo giò, nhưng khả năng ra sân của cả Romeo Lavia và Benoit Badiashile vẫn còn bỏ ngỏ. Tiền đạo Liam Delap vẫn đang trong phòng hồi phục, nên tân binh Joao Pedro sẽ tiếp tục dẫn dắt hàng tấn công khi Cole Palmer phải dưỡng ca chấn thương vòm háng.

Brighton đã đánh rơi hai điểm trong trận hòa 2-2 với Tottenham, trước đó họ cũng thắng Manchester City 2-1, nên báo giới cho rằng họ đang sắm vai trò "kẻ nổi loạn" khi thua dễ Bournemouth 1-2 và Everton 0-2. Liệu Brighton có thể gây sốc cho Chelsea lần này như từng thắng ngược ở London 2-1 hồi tháng 4-2023?

Brighton không có thêm chấn thương nào, nhưng những cầu thủ như Adam Webster, Jack Hinshelwood và Solly March vẫn phải ngồi ngoài. Với lực lượng không suy suyển, HLV Fabian Hurzeler không che giấu ý định chơi tấn công trên sân khách nên khả năng trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng.

Tham khảo ý kiến các chuyên gia, kết quả hòa cũng rất phổ biến: Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 2-1, cựu danh thủ Chris Sutton đoán tỉ số 1-1, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal, Paul Merson đoán kết quả 2-1.

Dự đoán: Chelsea – Brighton 2-1

Đối đầu trực tiếp

14-2-2025 Brighton Chelsea 3-0 28-9-2024 Chelsea Brighton 4-2 15-5-2024 Brighton Chelsea 1-2 03-12-2023 Chelsea Brighton 3-2 15-4-2023 Chelsea Brighton 1-2 29-10-2022 Brighton Chelsea 4-1 18-1-2022 Brighton Chelsea 1-1 29-12-2021 Chelsea Brighton 1-1 20-4-2021 Chelsea Brighton 0-0 14-9-2020 Brighton Chelsea 1-3

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 27/09 21:00 [6] Chelsea - Brighton [14] 1.925 0 : 1/2 1.975 2.00 3 1.875

Tỉ lệ trận đấu Chelsea chấp nửa trái cho lựa, đã dịch chuyển đôi chút về phía chủ nhà với giá Chelsea ăn 92, còn Brighton ăn 97. Dù sao thì trong cuộc chiến hứa hẹn nhiều bàn thắng này theo cửa tài vẫn vui hơn, bởi 3 trong 4 trận gần nhất, Chelsea ghi ít nhất 2 bàn/trận





Rất nhiều người đã chọn kết quả hòa 1-1 nên kéo giá xuống chỉ còn đặt 1 ăn 7.9. Tuy nhiên, ngay sát bên tỉ số đó là cửa thắng cho Chelsea với tỉ số 2-1 đặt 1 ăn chi 8. Trong lúc 1-0 ăn đến 10, còn 2-0 ăn 11. Cơ hội thắng của Brighton không thể xem thường khi tỉ số 1-2 có giá đặt 1 ăn chỉ 12, trong lúc kết quả hòa 2-2 cũng có giá tương tự.



