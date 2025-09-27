Soi tỉ số trận Crystal Palace - Liverpool: Khi Đại bàng bay cao

Liverpool (áo trắng) để thua Crystal Palace trong loạt sút luân lưu ở Community Shield

Crystal Palace sẽ hướng đến chiến thắng 2-1 trước West Ham khi họ đối đầu với Liverpool ở vòng 6. Đại bàng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bất chấp sự ra đi của Eberechi Eze vào mùa hè, nhưng họ sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn trước nhà đương kim vô địch Liverpool.

Với những lo ngại về chấn thương mới, Oliver Glasner khó có thể thay đổi đội hình đã đánh bại The Hammers. Cầu thủ chạy cánh Ismaila Sarr sẽ ra sân sau khi đã bình phục chấn thương.

Liverpool đặt mục tiêu giữ vững thành tích toàn thắng trong chiến dịch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, kết quả thi đấu của Liverpool dường như tốt hơn nhiều so với màn trình diễn của họ trên sân và đó là lý do chính tại sao các chuyên gia dự báo một kết quả hòa.

Khi hai đội đối đầu nhau tại Charity Shield tháng trước, họ đã hòa 2-2 sau 90 phút, với Palace giành chiến thắng sau loạt luân lưu. Arne Slot có một đội hình đầy đủ để lựa chọn ngoại trừ cầu thủ trở lại Stefan Bajcetic.

Giới chuyên môn thừa nhận là Crystal Palace đang có phong độ đỉnh cao, nếu không nói là họ có phong độ nhất Premier League hiện thời. Vì thế, chuyến hành quân đến sân Selhurst Park là một thách thứ lớn, nhất là khi Liverpool cần dưỡng quân cho mặt trận Champions League vào giữa tuần.

Tham khảo ý kiến các chuyên gia, kết quả hòa cũng rất phổ biến. Không ai có đủ tự tin để dự báo Liverpool sẽ thắng. Từ cựu HLV Harry Redknapp (chọn tỉ số 1-1), đến cựu danh thủ Chris Sutton (đoán 0-0), trong lúc cựu tiền vệ Arsenal, Paul Merson cũng chỉ dự báo kết quả 1-1.

Dự đoán: Crystal Palace - Liverpool 2-2

Đối đầu trực tiếp

Crystal Palace chắc chắn là đối thủ London khó xơi nhất đối với Liverpool. Nhiều người còn cho rằng, đối với Liverpool, Crystal Palace còn khó đánh bại hơn cả Arsenal. Lịch sử đối đầu đang phản ánh điều đó khi 3 năm qua, Liverpool không thắng Crystal Palace lần nào ở Anfield.

Trong 6 lần gặp ở Premier League, Liverpool cũng chỉ thắng 2, thua 1 và hòa đến 3 lần. Nhiều chuyên gia dự đoán nhấn mạnh 2 chiến thắng của Liverpool trên sân Selhurst Park và tin rằng The Reds sẽ thắng thêm lần nữa.

Tuy nhiên, phải thấy là chưa bao giờ Crystal Palace có phong độ tốt như bây giờ, nên họ sẵn lòng đôi công với nhà vô địch trong một cuộc chiến khó đoán.

25-5-2025 Liverpool Crystal Palace 1-1 05-10-2024 Crystal Palace Liverpool 0-1 14-4-2024 Liverpool Crystal Palace 0-1 09-12-2023 Crystal Palace Liverpool 1-2 25-2-2023 Crystal Palace Liverpool 0-0 15-8-2022 Liverpool Crystal Palace 1-1 23-1-2022 Crystal Palace Liverpool 1-3 18-9-2021 Liverpool Crystal Palace 3-0 23-5-2021 Liverpool Crystal Palace 2-0 19-12-2020 Crystal Palace Liverpool 0-7







English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 27/09 21:00 [5] Crystal Palace - Liverpool [1] 1.95 1/2 : 0 1.95 1.95 2 3/4 1.95

Tỉ lệ xuất phát của trận đấu là Liverpool chấp nửa trái, cho lựa và đừng ngạc nhiên khi sau nhiều ngày niêm yết, giá vẫn là nửa trái, cho lựa. Ngay đến bình luận viên liều lĩnh nhất cũng không dám quả quyết Liverpool sẽ thắng, nên mức chấp này, sẽ phải rút xuống mức tối thiểu trước giờ bóng lăn. Xem ra, chọn cửa dưới vẫn yên tâm hơn.

Tỉ số hòa 1-1 đang là điểm nóng trên thị trường khi giá đặt 1 ăn chỉ 7.9, tỉ số 2-2 ăn đến 13. Tuy nhiên, không ít người chơi soi tỉ số ủng hộ Liverpool khiến tỉ số 1-2 có mệnh giá rất thấp: Đặt 1 ăn chỉ 8, trong lúc 0-1 ăn 9.2, còn 0-2 cũng chỉ ăn 10.







