Chỉ 38% doanh nghiệp tuyển thêm, sinh viên cạnh tranh xin việc

Theo khảo sát tại ngày hội việc làm - Job Fair 2026 diễn ra sáng 14-5 tại Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM), hơn 45% nhân sự được hỏi cho biết không có nhu cầu chuyển việc, trong khi chỉ hơn 20% đang có ý định thay đổi công việc.

Đây được xem là tín hiệu khác thường bởi tháng 3, tháng 4 hằng năm vốn là giai đoạn tuyển dụng sôi động nhất. Nhiều doanh nghiệp thường thưởng trước Tết Âm lịch hoặc cuối tháng 3 sau khi kết thúc năm tài khóa, khiến người lao động có xu hướng chờ nhận thưởng rồi mới nghỉ việc. Tuy nhiên năm nay, xu hướng “ổn định để an toàn” lại chiếm ưu thế.

Theo các chuyên gia tuyển dụng, nhiều lao động không dám chuyển việc vì lo khó tìm được công việc phù hợp, mức lương như mong muốn hoặc khối lượng công việc ở nơi mới quá lớn.

Bà Rachel Đoàn, Trưởng Bộ phận phát triển cộng đồng và đối tác Công ty TopCV Việt Nam, cho biết sự thay đổi của thị trường hiện nay chịu tác động lớn từ yếu tố kinh tế vĩ mô và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong doanh nghiệp.

“Có tới 52% công ty giữ nguyên số lượng nhân sự nhưng yêu cầu tối ưu hiệu suất làm việc. Điều đó đồng nghĩa một nhân sự phải đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn trước. Trong khi đó, chỉ 38,8% doanh nghiệp mở rộng quy mô và có nhu cầu tuyển thêm người” - bà Rachel Đoàn chia sẻ.

Các nhóm ngành hiện được ưu tiên tuyển dụng gồm sale, bán hàng, marketing, phần mềm, dịch vụ khách hàng và R&D - những lĩnh vực tác động trực tiếp đến doanh thu doanh nghiệp. Từ thực tế đó, chuyên gia tuyển dụng cho rằng sinh viên cần xác định rõ thế mạnh của bản thân để phát triển chuyên sâu, đồng thời bổ sung thêm các kỹ năng liên quan.

Tại ngày hội việc làm, nhiều sinh viên bày tỏ áp lực trước thị trường tuyển dụng cạnh tranh. Nguyễn Ngọc Khánh Trân (sinh năm 2004), sinh viên ngành công nghệ thông tin - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, cho biết hiện đã hoàn thành chương trình học nhưng chưa tốt nghiệp và đang bắt đầu tìm việc đúng chuyên ngành.

Trân cho biết trước đây chưa từng thực tập hay làm việc tại doanh nghiệp nên khá lo lắng khi nhiều công ty hiện ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm từ năm hai, năm ba ĐH.

Theo bà Rachel Đoàn, với các vị trí dành cho sinh viên và người mới ra trường, nhà tuyển dụng hiện ưu tiên năng lực chuyên môn hơn kinh nghiệm. Sinh viên có thể dùng dự án, bài tập cuối khóa để làm portfolio, đính kèm link hoặc mã QR trong CV; đồng thời điều chỉnh cách mô tả công việc part-time theo hướng nhấn mạnh các kỹ năng phù hợp với vị trí ứng tuyển.

Bên cạnh chuyên môn, khả năng thích nghi cũng là yếu tố được doanh nghiệp đánh giá cao. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh công nghệ và AI thay đổi liên tục, sinh viên cần chủ động cập nhật kỹ năng và học cách sử dụng công cụ hỗ trợ đúng cách thay vì phụ thuộc hoàn toàn.

Tại chương trình, GS-TS Phạm Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, cho biết các nghị quyết về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang đặt ra yêu cầu mới đối với giáo dục ĐH.

Sau 12 năm tổ chức, ngày hội việc làm - Job Fair đã trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh viên. Riêng năm 2026, chương trình có sự tham gia của 40 doanh nghiệp với gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho sinh viên. Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, sinh viên còn có cơ hội gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng, lắng nghe chia sẻ thực tế từ doanh nghiệp, tìm hiểu các vị trí thực tập - việc làm và tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, nhận quà tại sự kiện.



