HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Người Đà Lạt bất ngờ với sức hút của Hà Anh Tuấn

Thùy Trang

(NLĐO) - Chuyện Hà Anh Tuấn "hot", khán giả của anh không mấy lạ. Nhưng với người dân Đà Lạt yêu âm nhạc, đó là một bí mật đầy bất ngờ.

"Người ta thích Hà Anh Tuấn dữ vậy hả?"

Người Đà Lạt bất ngờ với sức hút của Hà Anh Tuấn - Ảnh 1.

8 giờ tối Hà Anh Tuấn liveconcert "THE ROSE"- Đà Lạt mới diễn ra nhưng từ 3 giờ chiều khán giả đã đến sân vận động Đà Lạt

"Người ta thích Hà Anh Tuấn dữ vậy hả?", là câu hỏi mà bác tài taxi hỏi ngay khi nhận xác nhận "đến sân vận động Đà Lạt". Chỉ cần nói đến sân vận động Đà Lạt, từ nhân viên khách sạn, cô hàng nước đến bác tài xế xe công nghệ, ai cũng biết tối nay (17-1), sân vận động Đà Lạt có đêm diễn của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Chưa hết, ngay cổng chào đón khán giả, khán giả phủ kín và xếp hàng để chụp hình "check in" với tấm poster đêm "THE ROSE"- Đà Lạt của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Trời Đà Lạt 16 độ C, đủ mát mẻ để khán giả xúng xính áo lạnh mọi kiểu dáng. 

Nhưng ở liveshow "THE ROSE"- Đà Lạt của Hà Anh Tuấn, khán giả sẽ bất ngờ với sắc đỏ chủ đạo. Sắc đỏ của hoa hồng rực rỡ nhưng không phô trương, mạnh mẽ nhưng không xa cách. Giống hệt với tinh thần âm nhạc và cả tính cách của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Thậm chí, một vị khách vãng lai của đêm "THE ROSE"- Đà Lạt phải thốt lên "khán giả đi xem liveshow Hà Anh Tuấn phải mặc đồng phục hả?". Tất nhiên là không phải. Nhưng mọi khán giả đến với show của Hà Anh Tuấn luôn tình nguyện "phục vụ" cho mục đích tôn vinh concept (ý tưởng) đêm diễn mà ê kíp thực hiện liveshow đề ra. Những chiếc khăn đỏ- vật nhận diện của riêng đêm "THE ROSE"- Đà Lạt mà mọi khán giả khoác lên mình trở thành thương hiệu nhận diện "người hâm mộ giọng hát Hà Anh Tuấn".

 Sự đồng thuận tình nguyện đó của khán giả khiến cho "THE ROSE"- Đà Lạt trở nên đặc biệt. Không ngoa khi bảo rằng "Hà Anh Tuấn có sức hút đặc biệt, như thôi miên, khán giả của mình". Khán giả yêu mến giọng hát của anh, yêu mến hành trình hoạt động nghệ thuật của anh, yêu mến cả con người rất thật của anh, cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Và vì vậy mà, không chỉ "THE ROSE"- Đà Lạt mà hầu hết các đêm diễn của Hà Anh Tuấn đều thành công, không chỉ ở mặt thương mại mà ở sự đồng lòng, hợp tác và thuận theo ý của chủ nhân đêm nhạc như fan Hà Anh Tuấn.

Sức hút tự thân của thương hiệu Hà Anh Tuấn 

Người Đà Lạt bất ngờ với sức hút của Hà Anh Tuấn - Ảnh 2.

Một sân khấu quá đẹp của Hà Anh Tuấn liveconcert "THE ROSE"- Đà Lạt

Trở lại với câu hỏi của bác tài xế xe công nghệ về độ nổi tiếng của Hà Anh Tuấn, hẳn người hâm mộ của Hà Anh Tuấn sẽ thấy bất ngờ. Nhưng ở khía cạnh khác, rõ ràng câu hỏi này có thể khiến fan của Hà Anh Tuấn "sĩ" đến hết đời vì thần tượng mà họ yêu mến có thể tạo nên những "cú nổ" thương hiệu dù bản thân Hà Anh Tuấn thuộc dạng "lowkey", "nội tâm" và chưa bao giờ màng đến chuyện làm "marketing" cho chính mình. Hơn 10 ngàn khán giả phủ kín sân vận động Đà Lạt. 

Và vẫn như mọi khi, hành trình đến điểm diễn và trở về từ điểm diễn Hà Anh Tuấn luôn khiến khán giả vãng lai ái ngại vì "kẹt xe". Nhưng dù vậy, điều đó có là gì so với sự tận tâm của khán giả yêu mến anh. Có người từ nước ngoài, có người từ Hà Nội, có người từ Sài Gòn,… Mọi người luôn đi theo Hà Anh Tuấn, ở bên cạnh anh và nghe nhạc của anh như một tín đồ. Đáng nói đó là một niềm tin giá trị bởi thứ âm nhạc tử tế mà Hà Anh Tuấn gởi đến khán giả.

Yêu hay ghét là một cán cân vô chừng khi điều đó lệ thuộc vào đánh giá cảm tính của mỗi người. Nhưng ở Hà Anh Tuấn, khán giả phải gật đầu thừa nhận sự tử tế của anh mỗi khi làm một sản phẩm âm nhạc, một đêm diễn, một concert. Không bàn đến khoản tiền đầu tư kếch xù mà ê kíp Hà Anh Tuấn bỏ ra mỗi khi thực hiện chương trình. Nhưng chỉ cần nhìn vào ý tưởng thực hiện chương trình, nhìn vào sân khấu dàn dựng cho concert, ai cũng sẽ phải gật đầu tán dương "đáng tiền" dù giá vé thấp nhất cũng ở mức 1,5 triệu đồng và cao nhất lên đến 6 triệu đồng.

Người Đà Lạt bất ngờ với sức hút của Hà Anh Tuấn - Ảnh 3.

Hà Anh Tuấn có một cộng đồng fan mà ca sĩ nào cũng khát khao

Khán giả đến với show Hà Anh Tuấn hay âm nhạc của Hà Anh Tuấn không chỉ là thưởng thức mà là một hành trình trải nghiệm những giá trị nghệ thuật đúng chuẩn và tử tế. Vậy thì "Hà Anh Tuấn được yêu mến thế này hoặc hơn thế nữa, cũng chẳng có gì bất ngờ". Và hàng chục ngàn khán giả đi theo Hà Anh Tuấn cũng là một kết quả có thể biết trước từ những giá trị nghệ thuật mà anh mang đến.

Tin liên quan

Hà Anh Tuấn và món quà trước concert The Rose

Hà Anh Tuấn và món quà trước concert The Rose

(NLĐO) - Sau siêu hit "Tháng tư là lời nói dối của em", Hà Anh Tuấn kết hợp cùng Phạm Toàn Thắng trong "Một năm qua".

Vũ Mạnh Cường đắt sô dẫn lễ trao giải

(NLĐO) - Vừa trở về từ Lễ trao Giải Cánh Diều Vàng, Vũ Mạnh Cường tiếp tục được chọn dẫn Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025.

Phương Anh Đào: "Ngoài đời, tôi và Tuấn Trần là bạn thân"

(NLĐO) - Nữ diễn viên Phương Anh Đào chia sẻ về mối quan hệ giữa cô và Tuấn Trần sau lần "đóng cặp" đầy ăn ý trong phim "Mai" của Trấn Thành.

Hà Anh Tuấn ca sĩ Hà Anh Tuấn Hà Anh Tuấn liveconcert THE ROSE- Đà Lạt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo