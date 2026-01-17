Người Đà Lạt bất ngờ với sức hút của Hà Anh Tuấn

"Người ta thích Hà Anh Tuấn dữ vậy hả?"

8 giờ tối Hà Anh Tuấn liveconcert "THE ROSE"- Đà Lạt mới diễn ra nhưng từ 3 giờ chiều khán giả đã đến sân vận động Đà Lạt

"Người ta thích Hà Anh Tuấn dữ vậy hả?", là câu hỏi mà bác tài taxi hỏi ngay khi nhận xác nhận "đến sân vận động Đà Lạt". Chỉ cần nói đến sân vận động Đà Lạt, từ nhân viên khách sạn, cô hàng nước đến bác tài xế xe công nghệ, ai cũng biết tối nay (17-1), sân vận động Đà Lạt có đêm diễn của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Chưa hết, ngay cổng chào đón khán giả, khán giả phủ kín và xếp hàng để chụp hình "check in" với tấm poster đêm "THE ROSE"- Đà Lạt của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Trời Đà Lạt 16 độ C, đủ mát mẻ để khán giả xúng xính áo lạnh mọi kiểu dáng.

Nhưng ở liveshow "THE ROSE"- Đà Lạt của Hà Anh Tuấn, khán giả sẽ bất ngờ với sắc đỏ chủ đạo. Sắc đỏ của hoa hồng rực rỡ nhưng không phô trương, mạnh mẽ nhưng không xa cách. Giống hệt với tinh thần âm nhạc và cả tính cách của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Thậm chí, một vị khách vãng lai của đêm "THE ROSE"- Đà Lạt phải thốt lên "khán giả đi xem liveshow Hà Anh Tuấn phải mặc đồng phục hả?". Tất nhiên là không phải. Nhưng mọi khán giả đến với show của Hà Anh Tuấn luôn tình nguyện "phục vụ" cho mục đích tôn vinh concept (ý tưởng) đêm diễn mà ê kíp thực hiện liveshow đề ra. Những chiếc khăn đỏ- vật nhận diện của riêng đêm "THE ROSE"- Đà Lạt mà mọi khán giả khoác lên mình trở thành thương hiệu nhận diện "người hâm mộ giọng hát Hà Anh Tuấn".

Sự đồng thuận tình nguyện đó của khán giả khiến cho "THE ROSE"- Đà Lạt trở nên đặc biệt. Không ngoa khi bảo rằng "Hà Anh Tuấn có sức hút đặc biệt, như thôi miên, khán giả của mình". Khán giả yêu mến giọng hát của anh, yêu mến hành trình hoạt động nghệ thuật của anh, yêu mến cả con người rất thật của anh, cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Và vì vậy mà, không chỉ "THE ROSE"- Đà Lạt mà hầu hết các đêm diễn của Hà Anh Tuấn đều thành công, không chỉ ở mặt thương mại mà ở sự đồng lòng, hợp tác và thuận theo ý của chủ nhân đêm nhạc như fan Hà Anh Tuấn.

Sức hút tự thân của thương hiệu Hà Anh Tuấn

Một sân khấu quá đẹp của Hà Anh Tuấn liveconcert "THE ROSE"- Đà Lạt

Trở lại với câu hỏi của bác tài xế xe công nghệ về độ nổi tiếng của Hà Anh Tuấn, hẳn người hâm mộ của Hà Anh Tuấn sẽ thấy bất ngờ. Nhưng ở khía cạnh khác, rõ ràng câu hỏi này có thể khiến fan của Hà Anh Tuấn "sĩ" đến hết đời vì thần tượng mà họ yêu mến có thể tạo nên những "cú nổ" thương hiệu dù bản thân Hà Anh Tuấn thuộc dạng "lowkey", "nội tâm" và chưa bao giờ màng đến chuyện làm "marketing" cho chính mình. Hơn 10 ngàn khán giả phủ kín sân vận động Đà Lạt.

Và vẫn như mọi khi, hành trình đến điểm diễn và trở về từ điểm diễn Hà Anh Tuấn luôn khiến khán giả vãng lai ái ngại vì "kẹt xe". Nhưng dù vậy, điều đó có là gì so với sự tận tâm của khán giả yêu mến anh. Có người từ nước ngoài, có người từ Hà Nội, có người từ Sài Gòn,… Mọi người luôn đi theo Hà Anh Tuấn, ở bên cạnh anh và nghe nhạc của anh như một tín đồ. Đáng nói đó là một niềm tin giá trị bởi thứ âm nhạc tử tế mà Hà Anh Tuấn gởi đến khán giả.

Yêu hay ghét là một cán cân vô chừng khi điều đó lệ thuộc vào đánh giá cảm tính của mỗi người. Nhưng ở Hà Anh Tuấn, khán giả phải gật đầu thừa nhận sự tử tế của anh mỗi khi làm một sản phẩm âm nhạc, một đêm diễn, một concert. Không bàn đến khoản tiền đầu tư kếch xù mà ê kíp Hà Anh Tuấn bỏ ra mỗi khi thực hiện chương trình. Nhưng chỉ cần nhìn vào ý tưởng thực hiện chương trình, nhìn vào sân khấu dàn dựng cho concert, ai cũng sẽ phải gật đầu tán dương "đáng tiền" dù giá vé thấp nhất cũng ở mức 1,5 triệu đồng và cao nhất lên đến 6 triệu đồng.

Hà Anh Tuấn có một cộng đồng fan mà ca sĩ nào cũng khát khao

Khán giả đến với show Hà Anh Tuấn hay âm nhạc của Hà Anh Tuấn không chỉ là thưởng thức mà là một hành trình trải nghiệm những giá trị nghệ thuật đúng chuẩn và tử tế. Vậy thì "Hà Anh Tuấn được yêu mến thế này hoặc hơn thế nữa, cũng chẳng có gì bất ngờ". Và hàng chục ngàn khán giả đi theo Hà Anh Tuấn cũng là một kết quả có thể biết trước từ những giá trị nghệ thuật mà anh mang đến.