Lao động

Chi hơn 6,5 tỉ đồng tổ chức 4 điểm Chợ Tết Công đoàn cho người lao động

Tin, ảnh: Hải Định

(NLĐO) - Liên đoàn Lao động thành phố dự kiến phát hơn 65.000 phiếu mua hàng với tổng trị giá trên 6,5 tỉ đồng tại 4 điểm Chợ Tết Công đoàn năm 2026.

Theo kế hoạch tổ chức chương trình "Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng" và khảo sát thực tế của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố, các điểm Chợ Tết năm nay sẽ được tổ chức luân phiên tại các khu công nghiệp (KCN) và khu dân cư tập trung đông công nhân. Mục tiêu nhằm đảm bảo tất cả người lao động tại các địa bàn trọng điểm đều có thể tiếp cận chương trình.

Chi hơn 6,5 tỉ đồng tổ chức 4 điểm Chợ Tết Công đoàn cho người lao động - Ảnh 1.

Công nhân Đà Nẵng mua sắm tại các phiên chợ Tết Công đoàn

Theo đó, điểm Chợ Tết Công đoàn chính sẽ diễn ra tại Quảng trường Trung tâm hành chính phường Hòa Khánh từ ngày 5-2 đến 8-2-2026 (tức ngày 18 đến 21 tháng Chạp). Tại đây, Ban tổ chức bố trí từ 70-80 gian hàng cung cấp nhu yếu phẩm bán đúng giá, giảm giá, cùng các hoạt động văn hóa văn nghệ. Riêng tại điểm này, LĐLĐ thành phố sẽ cấp phát 30.000 phiếu mua hàng cho người lao động.

Đáng chú ý, để tăng tính linh động, LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức thêm 3 điểm Chợ Tết lưu động tại các KCN với quy mô từ 20-30 gian hàng/điểm. Cụ thể: tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc (Diễn ra từ ngày 26-1 đến 28-1-2026, tức 8 đến 10 tháng Chạp, phát 15.185 phiếu); Tại KCN Tam Thăng (diễn ra từ ngày 30-1 đến 1-2-2026, tức 12 đến 14 tháng Chạp, phát 14.820 phiếu); Tại KCN Bắc Chu Lai: (diễn ra từ ngày 2-2 đến 4-2-2026, tức 15 đến 17 tháng Chạp, phát 5.000 phiếu).

Về phương thức hỗ trợ, phiếu mua hàng được phân bổ trực tiếp về các công đoàn cơ sở dựa trên số lượng đoàn viên. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có trách nhiệm xét chọn đúng đối tượng là người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Theo quy định, mỗi đoàn viên được nhận tối đa 5 phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/phiếu).

Bên cạnh đó, ngoài giá trị thanh toán khi mua hàng hóa thiết yếu, các phiếu này còn được dùng để tham gia chương trình quay số trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị vào mỗi đêm diễn ra hội chợ. Đây là nỗ lực của công đoàn thành phố nhằm mang đến một cái Tết đủ đầy, vui tươi và giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho người lao động trong dịp cuối năm.




