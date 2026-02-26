Chí Linh, Hoàng Hải hóa thân vai nữ, tạo tiếng cười duyên dáng trong vở "Kim Ngọc Lương Duyên"

NS Hoàng Hải và NSƯT Chí Linh trong vở "Kim Ngọc Lương Duyên"

Tối 25-2, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, vở cải lương tuồng cổ Kim Ngọc Lương Duyên (tác giả Nguyệt Hạ, đạo diễn Chí Linh) đã thực sự tạo nên một đêm diễn thăng hoa. Khán phòng kín chỗ, không còn một ghế trống; nhiều khán giả phải ngồi thêm ghế xếp dọc lối đi để theo dõi trọn vẹn vở diễn.

Đây là một đơn vị xã hội hóa thu hút khán giả và thương hiệu "Chí Linh – Vân Hà" kết hợp với công ty của Hoàng Hải đã tạo nhiều vở tuồng cổ thu hút đông người xem.

Từ trái sang: NS Hoàng Hải, NSƯT Phượng Hằng và NSƯT Thy Trang trong vở "Kim Ngọc Lương Duyên"

Diễn xuất thăng hoa của Hoàng Hải và dàn nghệ sĩ

Câu chuyện giàu tính chính nghĩa, cho thấy sự đấu tranh chống áp bức, vạch trần tội ác của bọn buôn người và giải cứu những người phụ nữ bất hạnh, đồng thời sự ngang trái của mối lương duyên giữa Kim Nguyên Bảo (Hoàng Hải) và Ngọc Kỳ Lân (NSƯT Thy Trang) đã có cái kết rất đẹp. Điều đó khẳng định hôn nhân sau bao sóng gió sẽ thắt chặt mối lương duyên.

Vở diễn có dàn nghệ sĩ trẻ bên cạnh sự yểm trợ đắc lực của các nghệ sĩ gạo cội: NS kép độc Chí Bảo, NSƯT Chí Linh, NSƯT Vân Hà, NSƯT Phượng Hằng đã tạo nên những chân dung nhân vật sống động, có chiều sâu.

NSƯT Thy Trang diễn xuất sắc vai Ngọc Kỳ Lân, một tiểu thư vừa đoan trang vừa kiên cường. Lối ca chắc, cảm xúc tiết chế, đặc biệt ở những lớp nội tâm giằng xé giữa thân phận và khát vọng đi tìm hạnh phúc, giúp nhân vật toát lên vẻ đẹp trí tuệ và nhân hậu.

Từ trái sang: NS Hoàng Hải, NSƯT Vân Hà và NSƯT Phượng Hằng trong vở "Kim Ngọc Lương Duyên"

NS Hoàng Hải thể hiện đầy thuyết phục vai Kim Nguyên Bảo – chàng công tử mang tinh thần hiệp nghĩa.

Đặc biệt, Hoàng Hải còn gây bất ngờ khi hóa thân giả gái để thâm nhập nơi giam giữ, giải cứu những người phụ nữ bị bọn buôn người giam cầm. Màn hóa thân này vừa kịch tính, vừa duyên dáng, thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo trong diễn xuất, mang đến cho vở diễn một điểm nhấn độc đáo.

Một trong những điểm sáng nổi bật của vở diễn là sự xuất hiện của NSƯT Phượng Hằng trong vai Ngọc Thị. Với giọng ca hơi dài, lảnh lót, vang và sáng, nghệ sĩ đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, đặc biệt ở những câu ca giàu nữ tính và chiều sâu cảm xúc.

Bên cạnh đó, NSƯT Vân Hà trong vai Kim Phu Nhân mang đến không khí nhẹ nhàng, duyên dáng.

NS Lâm Minh Nghiêm và Chí Bảo trong vở "Kim Ngọc Lương Duyên"

Lực lượng nghệ sĩ trẻ tạo sinh khí mới

Vở diễn ghi nhận sự góp mặt đầy triển vọng của lớp nghệ sĩ trẻ. Với vai Liễu Văn Chiêu, nghệ sĩ Lâm Minh Nghiêm đã tạo được dấu ấn trong hành trang với vai phản diện. Nhờ lối diễn chắc vai, mạch lạc, anh đã chinh phục khán giả.

NS Thúy My trong vai Sở Sở phát huy tốt sở trường ca diễn, mang đến những lớp diễn mềm mại, duyên dáng. Sự kết hợp của Hoài Thanh trong vai Liễu Thiến Thiến cùng NS Diệp Duy vai Trường Phong góp phần làm đầy đặn tuyến phụ, tạo nhịp điệu sinh động cho toàn bộ vở diễn.

Ở tuyến phản diện, NS Chí Bảo trong vai Thành Vương Gia mang đến nhiều sắc thái riêng, tạo nên đối trọng cần thiết cho tuyến chính nghĩa.

Đặc biệt, Sơn Minh đem lại tiếng cười duyên dáng khi phối hợp diễn xuất cùng Hoàng Hải, giúp khán phòng nhiều lần rộn ràng tiếng vỗ tay.

NS Hoàng Hải và Sơn Minh đem lại tiếng cười duyên dáng trong vở "Kim Ngọc Lương Duyên"

Chí Linh và sáng tạo sinh động trong dàn dựng

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là việc đạo diễn NSƯT Chí Linh trực tiếp đảm nhận vai Thái Hậu – một nhân vật nữ được xây dựng bằng tinh thần hài hước, duyên dáng.

Sự hóa thân này, cùng với màn giả gái của Hoàng Hải, đã tạo nên hai hình tượng nữ độc đáo, vừa mang tính giải trí, vừa góp phần đẩy mạnh mạch truyện giải cứu những người phụ nữ bị giam cầm, trao cho họ sự giải phóng và niềm hạnh phúc cuối cùng.

Cái kết của vở diễn mở ra sự trùng phùng trọn vẹn: đoàn tụ tình mẫu tử, viên mãn tình yêu đôi lứa, được nhà vua chứng giám. Đó là một kết cấu giàu tính nhân văn, khẳng định chiến thắng của lẽ phải và lòng nhân ái.

Vở cải lương tuồng cổ "Kim Ngọc Lương Duyên" đã minh chứng cho sức sáng tạo không ngừng của NSƯT Chí Linh trong vai trò đạo diễn. Ông đã dàn dựng và sắp xếp để các diễn viên trẻ đều có đất thi thố tài nghệ, vừa ca, diễn, múa võ, vũ đạo…tất cả đã là cơ hội để họ phát huy tài nghệ.



