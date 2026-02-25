HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Hữu Châu, Vân Trang đóng phim tâm linh, kỳ bí

Minh Khuê

(NLĐO) - NSƯT Hữu Châu, Vân Trang tham gia phim "BUS: Chuyến xe một chiều" cùng dàn diễn viên trẻ.

Nhà sản xuất phim "BUS: Chuyến xe một chiều" tung video clip quảng bá phim, hé lộ về những diễn viên tham gia.

Video clip mở đầu với một lời dẫn chuyện ma mị, kỳ dị, dẫn dắt khán giả đến một câu chuyện kinh dị. Ở đó, có một nơi được "phong ấn" bằng bùa chú suốt nhiều năm.

NSƯT Hữu Châu, Vân Trang đóng phim tâm linh, kỳ bí - Ảnh 1.

Tạo hình diễn viên Vân Trang trong phim

Thậm chí, trên chiếc cửa gỗ đó, còn có một "lời nguyền" của một nữ sinh: "Nơi tối tăm, nào ai biết cho thấu. Ta hận kẻ hại mình hết muôn kiếp. Hẹn gặp lại vào một ngày nắng đẹp. Ta sẽ gởi lại ngàn đau thương, đi cùng ta trên suốt quãng hành trình. Ngày ta thấy nhau, là ngày người phải chết".

Không gian u tối cùng lời nguyền chất chứa oán hận thiết lập sắc thái chủ đạo cho bộ phim.

NSƯT Hữu Châu xuất hiện cùng ánh mắt lo lắng và nghi hoặc, tăng sự bí ẩn. Vân Trang lại mang theo ánh nhìn bộc trực và thần thái mạnh mẽ. Nhân vật của cô gây ấn tượng qua phong thái tự tin, tạo nên sự tương phản thú vị với bầu không khí u ám của câu chuyện.

Video clip quảng bá

Những diễn viên khác góp mặt trong video clip có Phí Phương Anh, Huỳnh Minh Kiên, Trần Lê Vĩnh Đam, Mai Thu Huyền…

Huỳnh Minh Kiên đảm nhận vai nữ ánh nhìn vừa hoang mang vừa kiên định, gợi lên hình ảnh một nhân vật đang bị cuốn vào chuỗi sự kiện vượt ngoài kiểm soát. Vĩnh Đam mang đến hình ảnh một chàng trai có vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nhiều suy tư.

Phim "BUS: Chuyến xe một chiều" xoay quanh một nữ sinh mang nỗi oan khuất. Những yếu tố như bùa chú, lời nguyền, nghi thức huyền bí cùng sự xuất hiện của chuyến xe định mệnh góp phần xây dựng thế giới phim giàu tính biểu tượng. Phim ra rạp từ 20-3.

NSƯT Hữu Châu, Vân Trang đóng phim tâm linh, kỳ bí - Ảnh 2.

Những diễn viên trẻ trong phim

NSƯT Hữu Châu, Vân Trang đóng phim tâm linh, kỳ bí - Ảnh 3.

NSƯT Hữu Châu, Vân Trang đóng phim tâm linh, kỳ bí - Ảnh 4.

NSƯT Hữu Châu, Vân Trang đóng phim tâm linh, kỳ bí - Ảnh 5.

NSƯT Hữu Châu, Vân Trang đóng phim tâm linh, kỳ bí - Ảnh 6.

NSƯT Hữu Châu Mai Thu Huyền Vân Trang BUS: Chuyến xe một chiều Huỳnh Minh Kiên
