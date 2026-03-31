Quốc tế

Chỉ Nga mới đủ sức dàn xếp “thỏa thuận lớn” cho Mỹ và Iran?

Huệ Bình

(NLĐO) – Nga là quốc gia duy nhất có đủ khả năng hòa giải các bên trong xung đột ở Trung Đông và dẫn dắt họ đến chỗ ký kết một “thỏa thuận lớn”.

Đó là chia sẻ của ông Scott Ritter, cựu chuyên gia phân tích tình báo Thủy quân lục chiến Mỹ và cựu thanh sát viên vũ khí của Liên hợp quốc tại Iraq, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS.

Ông Ritter phân tích: "Nga có khả năng kết nối ngoại giao. Nga có thể đối thoại với ai? Với Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn thảo luận với nhau. Nga có quan hệ với Israel, là đồng minh của Iran, đồng thời duy trì quan hệ tốt đẹp với các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh".

"Tất cả họ đều là các bên trong cuộc xung đột và Nga là quốc gia duy nhất có thể nói chuyện được với tất cả các bên đó. Vì vậy, nếu muốn một giải pháp vẹn toàn, chỉ có Nga mới có thể đứng ra dàn xếp một thỏa thuận lớn cho tất cả các bên" - ông Ritter nói tiếp.

Chuyên gia Mỹ: Chỉ Nga mới đủ sức dàn xếp “thỏa thuận lớn” cho Mỹ và Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo quan điểm của ông Ritter, Tổng thống Donald Trump có thể hỗ trợ chấm dứt xung đột tại Ukraine theo các điều kiện mà Nga chấp nhận được, để đổi lấy sự giúp đỡ của Moscow trong vấn đề Iran.

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta chưa cần đi sâu vào chi tiết một thỏa thuận lớn sẽ như thế nào. Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng tiềm năng cho một thỏa thuận như vậy là có thật, và Nga là quốc gia có khả năng thực hiện điều đó".

Về phía Mỹ, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ The New York Post hôm 30-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nhà Trắng sẽ xác định liệu Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf có sẵn sàng hợp tác với Mỹ hay không "trong khoảng một tuần tới".

Ông Donald Trump nói: "Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Tôi sẽ cho mọi người câu trả lời sau khoảng một tuần nữa".

Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng đề cập đến "sự thay đổi nhân sự chấn động" bên trong Iran.

Tân Hoa Xã dẫn tuyên bố của ông Donald Trump: "Đã có một sự thay đổi chế độ toàn diện vì những người cũ đã không còn, và chúng tôi đang làm việc với một nhóm người hoàn toàn mới. Cho đến nay, họ tỏ ra hợp lý hơn nhiều".

Đồng thời, ông Donald Trump liên tục hối thúc Iran thực hiện một thỏa thuận "trước khi quá muộn".

Trong khi đó, biết tại buổi họp báo hôm 30-3 (giờ Mỹ), Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng tổng thống Mỹ hy vọng đạt được thỏa thuận với Iran trước ngày 6-4.

Đây là thời hạn chót mới do ông Donald Trump đặt ra sau khi hoãn các cuộc không kích vào các cơ sở năng lượng của Iran tuần trước.

Bà Leavitt cũng cho biết các quan chức Iran đang đàm phán với Washington có vẻ thiện chí hơn, dù bà từ chối nêu tên cụ thể.

Dù chính quyền Tổng thống Donald Trump lạc quan, song Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại chia sẻ với kênh Al Jazeera rằng "vẫn chưa rõ cơ chế ra quyết định bên trong Iran hiện nay như thế nào" giữa bối cảnh Washington đang nỗ lực chấm dứt xung đột.

Đối mặt nguy hiểm bủa vây, Mỹ có cho quân đổ bộ Iran?

