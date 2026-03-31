Đối mặt nguy hiểm bủa vây, Mỹ có cho quân đổ bộ Iran?

Giữa lúc đề cập nỗ lực ngoại giao, Mỹ đã gửi hàng ngàn lính thủy đánh bộ thuộc đơn vị viễn chinh số 31 và 11 từ châu Á tới Trung Đông. Bên cạnh đó, khoảng 2.000 lính dù khác thuộc Sư đoàn dù 82 cũng được điều tới chiến trường này. Sư đoàn dù 82 có khả năng triển khai đến mọi nơi trên thế giới trong vòng 18 giờ kể từ khi được giao nhiệm vụ.

Hôm 27-3, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố Mỹ có thể đạt được mục tiêu mà không cần triển khai bộ binh. Tuy nhiên, khi lực lượng thủy quân lục chiến có mặt vào tuần tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ra lệnh tấn công để tạo đòn bẩy mở lại eo biển Hormuz.

Mục tiêu nổi bật nhất là đảo Kharg ngoài khơi bờ biển Iran. Hòn đảo này vận chuyển khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Do đó, Iran sẽ tổn thất nặng nề nếu mất đi tuyến huyết mạch tài chính và hậu cần này.

Số lính Mỹ tới khu vực Trung Đông lần này ít hơn nhiều so với các chiến dịch lớn trước đây như ở Iraq và Afghanistan. Một chiến dịch chiếm đảo Kharg sẽ đánh dấu cuộc đổ bộ đường biển hiếm hoi của quân đội Mỹ. Quân đội Mỹ sẽ mất hơn một ngày để di chuyển tới vị trí gần đảo, dẫn đến việc Iran có thời gian rải thủy lôi ở khu vực xung quanh đảo.

Nếu quân đội Mỹ kiểm soát thành công đảo Kharg, vẫn chưa rõ họ sẽ giữ lãnh thổ này trong bao lâu, có thể sau khi buộc Iran mở lại eo biển Hormuz hoặc đồng ý ngừng bắn. Ngoài ra, Mỹ cũng có thể tăng cường oanh tạc đảo Kharg. Tuần trước, Tư lệnh Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, cho biết Mỹ đã tấn công 90 mục tiêu trên đảo Kharg.

Một số mục tiêu khác quanh Hormuz cũng hỗ trợ ưu tiên trước mắt là mở lại eo biển này. Đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất ở vịnh Ba Tư, là nơi cất giữ các tàu chiến, máy bay không người lái, thủy lôi và nhiều vũ khí khác của Iran. Tuy nhiên, hòn đảo này quá lớn nên Mỹ khó chiếm đóng với lực lượng hiện có.

Một hòn đảo khác là Larak, tập trung các loại vũ khí giúp Iran kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hải trên eo biển.

Trang Axios đưa tin Nhà Trắng đang cân nhắc tấn công Larak và Abu Musa - một hòn đảo do Iran nhưng UAE cũng tuyên bố chủ quyền.

Tuy nhiên, Mỹ có thể đang cân nhắc một nhiệm vụ khác. Mỹ vẫn tìm kiếm 440 kg uranium làm giàu cao, vốn biến mất sau chiến dịch không kích vào Iran hồi tháng 6-2025.

Do đó, nhiều đồn đoán cho rằng Mỹ lên phương án điều động lực lượng đặc nhiệm để thu hồi và lấy vật liệu này ở Iran.

Nếu tiến hành, chiến dịch này sẽ kéo dài nhiều tuần, trải dài ở nhiều địa điểm và tiềm ẩn rủi ro cho binh lính Mỹ, đặc biệt khi Iran có kinh nghiệm hàng chục năm mài giũa chiến tranh bất đối xứng.

Việc Washington thiếu các đơn vị thiết giáp hạng nặng, chiều sâu hậu cần và các yếu tố cần thiết cho một cuộc chiến kéo dài sẽ làm hạn chế khả năng leo thang xung đột của Nhà Trắng, kéo Mỹ bế tắc hơn nữa và giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế thế giới.

Sau cùng, Guardian nhận định xét đến những hiểm họa xoay quanh chiến dịch trên bộ vào Iran, kịch bản leo thang khả thi nhất với Mỹ là hiện thực hóa lời đe dọa đánh vào nhà máy điện bằng chính những vũ khí từ đầu cuộc chiến.