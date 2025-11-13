Chi nhánh doanh nghiệp ở nhiều vùng, áp dụng mức lương tối thiểu thế nào?

Từ ngày 1-1-2026, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng được tăng thêm 7,2% so với mức lương hiện hành. Điều này được quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ- CP vừa được Chính phủ ban hành.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp có chi nhánh ở những địa phương có vùng lương khác nhau; Doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính tại nơi này nhưng hoạt động tại nơi khác hoặc doanh nghiệp hoạt động ở khu công nghiệp nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau...

Vậy, đối với các trường hợp này, doanh nghiệp sẽ căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng nào để trả lương cho người lao động?

Vùng lương tối thiểu của người lao động được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động

Chia sẻ vấn đề này, ông Phạm Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, cho hay, theo Nghị định số 293/2025/NĐ- CP, người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Cụ thể, người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Theo Nghị định 293, người lao động tại vùng I sẽ có mức lương tối thiểu là 5,31 triệu đồng/tháng, vùng II là 4,73 triệu đồng/tháng, vùng III là 4,14 triệu đồng/tháng và vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất cho đến khi Chính phủ có quy định mới.