Lao động

Chi tiết mô hình Công đoàn số

M.Chi- T.Nga- H.Như (ảnh: HOÀNG TRIỀU)

(NLĐO)- Công đoàn TPHCM hướng đến xây dựng mô hình Công đoàn số - quản trị hiện đại- hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Tại phiên trọng thể Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra sáng 25-12, LĐLĐ TPHCM đã giới thiệu về ''Giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên".

Định hướng lớn

Theo LĐLĐ TPHCM, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn TP đã xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là chương trình đột phá nhằm đổi mới toàn diện phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn trên không gian mạng. 

Việc triển khai chuyển đổi số hướng tới mục tiêu chuyển đổi toàn diện phương thức hoạt động Công đoàn trên nền tảng số, với định hướng "Mỗi cán bộ Công đoàn - một người trợ lý thông minh; Mỗi đoàn viên, NLĐ - đều được hỗ trợ kịp thời, mọi lúc, mọi nơi".

LĐLĐ TPHCM xây dựng mô hình Công đoàn số - Ảnh 1.

Các đại biểu dự Đại hội dùng App Đại hội để nghiên cứu, cho ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội

LĐLD TPHCM cho hay sau sáp nhập, đơn vị trực tiếp quản lý số lượng rất lớn Công đoàn cơ sở và đoàn viên. Trong khi đó, mô hình tổ chức trung gian (LĐLĐ quận, huyện và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) không còn, khối lượng công việc quản lý, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ, tổng hợp báo cáo dồn trực tiếp về LĐLĐ TP và Công đoàn xã, phường.

Để đáp ứng tình hình thực tiễn, Công đoàn TP đã chuyển từ cách làm truyền thống sang quản lý, điều hành dựa trên nền tảng số và dữ liệu số. Cụ thể như quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, các phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành. 

Đổi mới phương thức

Với mục tiêu không chỉ dừng lại ở số hóa quy trình, mà là đổi mới toàn diện phương thức hoạt động của Công đoàn theo hướng thông minh, linh hoạt và hiệu quả hơn, từ tháng 10-2025, LĐLĐ TP đã chính thức vận hành "Trợ lý AI Công đoàn trực tuyến - Cán bộ Công đoàn số phục vụ 24/7" và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, đoàn viên, NLĐ.

Với các giải pháp trọng tâm gồm Trợ lý AI Công đoàn, Sổ tay hướng dẫn Nghiệp vụ và Ứng dụng quản lý, điều hành Công đoàn TP, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Công đoàn TP sẽ từng bước xây dựng được mô hình Công đoàn số - quản trị hiện đại - hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Trợ lý AI được định hướng là một cán bộ Công đoàn số, giúp đoàn viên tiếp cận thông tin chính thống, kịp thời; giải đáp nhanh các thắc mắc về pháp luật lao động, BHXH, chính sách Công đoàn cho đoàn viên. 

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Trợ lý AI sẽ tiếp tục được phát triển để trở thành nền tảng tư vấn, hỗ trợ thông minh xuyên suốt trong toàn hệ thống Công đoàn TP.

Trong quý I-2026, LĐLĐ TP dự kiến triển khai Ứng dụng quản lý, điều hành Công đoàn TP. Việc triển khai hệ thống này giúp chuyển mạnh từ phương thức "báo cáo thủ công" sang điều hành dựa trên dữ liệu, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới…

Tin liên quan

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong dự, chỉ đạo Đại hội Công đoàn TP HCM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong dự, chỉ đạo Đại hội Công đoàn TP HCM

(NLĐO) - Công đoàn TPHCM phải lấy việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên - lao động làm mục tiêu hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định là Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

(NLĐO) - Ban Chấp hành LĐLĐ TPHCM có 65 Ủy viên; Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPHCM gồm 15 Ủy viên

Đoàn viên - lao động gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị đến Đại hội Công đoàn TPHCM

(NLĐO) - Đại hội đã dành thời gian tập trung lắng nghe ý kiến của đoàn viên - người lao động về việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng

