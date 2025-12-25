HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Nhiều lãnh đạo trung ương và TPHCM đến dự Đại hội Công đoàn TPHCM

M.Chi- T.Nga- H.Như (ảnh: HOÀNG TRIỀU)

(NLĐO) - Đến dự Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM.

Sáng nay, ngày 25-12, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể (phiên thứ hai) với sự tham gia của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên Công đoàn.

Đến dự Đại hội, có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM. 

Nhiều lãnh đạo trung ương và TPHCM đến dự Đại hội Công đoàn TPHCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (Bên phải)


Nhiều lãnh đạo trung ương và TPHCM đến dự Đại hội Công đoàn TPHCM - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đình Thắng - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (bên trái), đến dự đại hội


Nhiều lãnh đạo trung ương và TPHCM đến dự Đại hội Công đoàn TPHCM - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến dự đại hội


Nhiều lãnh đạo trung ương và TPHCM đến dự Đại hội Công đoàn TPHCM - Ảnh 4.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự đại hội


Nhiều lãnh đạo trung ương và TPHCM đến dự Đại hội Công đoàn TPHCM - Ảnh 5.

Đến dự Đại hội có bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nguyên Chủ tịch LĐLĐ TP HCM

Chương trình văn nghệ mở màn phiên trọng thể Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiều lãnh đạo trung ương và TPHCM đến dự Đại hội Công đoàn TPHCM - Ảnh 6.

Nhiều lãnh đạo trung ương và TPHCM đến dự Đại hội Công đoàn TPHCM - Ảnh 7.

Một số hình ảnh lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, trung ương và đại biểu đến tự Đại hội Công đoàn TPHCM

Nhiều lãnh đạo trung ương và TPHCM đến dự Đại hội Công đoàn TPHCM - Ảnh 8.
Nhiều lãnh đạo trung ương và TPHCM đến dự Đại hội Công đoàn TPHCM - Ảnh 9.
Nhiều lãnh đạo trung ương và TPHCM đến dự Đại hội Công đoàn TPHCM - Ảnh 10.
Nhiều lãnh đạo trung ương và TPHCM đến dự Đại hội Công đoàn TPHCM - Ảnh 11.
Nhiều lãnh đạo trung ương và TPHCM đến dự Đại hội Công đoàn TPHCM - Ảnh 12.
Nhiều lãnh đạo trung ương và TPHCM đến dự Đại hội Công đoàn TPHCM - Ảnh 13.

Tin liên quan

Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Quan tâm những trăn trở của người lao động

Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Quan tâm những trăn trở của người lao động

Nhiệm kỳ mới, Công đoàn TP HCM đẩy mạnh các giải pháp phát huy vai trò đại diện, bảo vệ đoàn viên - lao động và chuyển đổi số mạnh mẽ

TPHCM: Các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp hơn 36 tỉ đồng chăm lo đoàn viên - lao động

(NLĐO) - Tại buổi họp mặt cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ, các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp hơn 36 tỉ đồng chăm lo đoàn viên - người lao động

Đại hội Công đoàn TPHCM: Người lao động mong được tiếp cận nhà ở xã hội

(NLĐO) - Thảo luận tại Đại hội Công đoàn TPHCM, nhiều đại biểu đề xuất chính sách thiết thực như khám bệnh miễn phí, nhà ở xã hội, vốn vay ưu đãi...

đại hội công đoàn đại biểu Công đoàn LĐLĐ TPHCM lãnh đạo tphcm
    Thông báo