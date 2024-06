Chi tiết phương án sáp nhập phường xã tại Đà Nẵng

Cụ thể, phương án sáp nhập các phường khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã:

- Nhập 2 phường Hải Châu I và Hải Châu II thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường Hải Châu.

- Nhập 3 phường Phước Ninh, Nam Dương và Bình Hiên thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường Phước Ninh.

- Nhập 2 phường Bình Thuận và phường Hòa Thuận Đông thành đơn vị hành chính mới với tên là phường Bình Thuận.

- Nhập 2 phường Thanh Khê Đông, Hòa Khê thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường Thanh Khê Đông.

- Nhập 2 phường Tam Thuận và Xuân Hà thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường Xuân Hà.

- Nhập 2 phường Thạc Gián và Vĩnh Trung thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường Thạc Gián.

- Nhập 2 phường Tân Chính và Chính Gián thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường Chính Gián.

- Nhập 2 phường An Hải Tây và An Hải Đông thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường An Hải Nam.

Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp:

- Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phường Thuận Phước và phường Thanh Bình để mở rộng địa giới đơn vị hành chính phường Thanh Bình.

- Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phường Hòa Minh và phường Thanh Khê Tây để mở rộng địa giới đơn vị hành chính phường Thanh Khê Tây.

- Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phường Thọ Quang và phường Mân Thái để mở rộng địa giới đơn vị hành chính phường Mân Thái.